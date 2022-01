Australian Open juniores, la palermitana Pedone si qualifica per il tabellone principale

Grande traguardo per Giorgia Pedone. La diciassettenne giocatrice del Ct Palermo Giorgia Pedone entra nel tabellone principale degli Australian Open juniores di tennis che prenderanno il via il prossimo 22 gennaio a Melbourne. Non è andata bene invece all'altra tennista palermitana, Virginia Ferrara, compagna di circolo di Pedone, rimasta fuori di sei pozioni dal tabellone principale.

Pedone e Ferrara fanno base per gli allenamenti al Centro Federale di Formia, da questa prima settimana di gennaio, con l’uscita dal ranking Itf junior delle 2003 sono tra le prime 70 giocatrici delle classifiche. “Sono molto emozionata e felice - ha detto Pedone prima della partenza per Melbourne - questo maledetto Covid aveva messo in forse la disputa della prova juniores, ma poi è giunta la conferma che si sarebbe svolta ed è stata una sensazione bellissima. Mi sono allenata duramente a Formia e al Ct Palermo subito dopo Natale, quindi mi sento pronta e soprattutto carica a mille. Sono consapevole che avrò di fronte a me avversarie fortissime e molto valide, alcune delle quali incrociate nella scorsa edizione del Bonfiglio a Milano”.

Il 19 gennaio al via le qualificazioni

Mancano pochi giorni all'edizione 2022 degli Australian Open Juniores. Le qualificazioni scatteranno il prossimo 19 gennaio e tre giorni dopo inizieranno le sfide dei tabelloni principali. La diffusione del Covid ha portato a diverse cancellazioni di viaggi e di conseguenza a forfait di giocatori. Nel main draw l'unico rappresentante azzurro nel torneo maschile è Daniele Minighini. In campo femminile, oltre alle palermitane Ferrara e Pedone, è entrata nelle qualificazioni anche Denise Valente.