Omicron si diffonde tra gli atleti siciliani, ecco quali sport si fermano per Covid

Il Covid continua a diffondersi anche nel mondo dello sport: dal calcio, alla pallanuoto, al basket fino al rugby: l’ondata dovuta alla variante Omicron ha costretto molti club a fare i conti con un alto numero di positivi. Sono numerose infatti le gare di molte discipline slittate per permettere la normale disputa dei campionati.

Sei casi di contagio nell'Acr Messina, stop agli allenamenti

In Lega Pro sono due i contagiati nel Palermo di Silvio Baldini. Lo scorso 3 gennaio tutti gli aventi diritto nel gruppo squadra rosanero si sono sottoposti alla somministrazione della terza dose di vaccino. Casi di calciatori positivi anche nel Catania. Al momento, i tesserati positivi sono sei: cinque atleti e un tecnico. Due calciatori, inoltre, pur negativi, stanno osservando il periodo di quarantena. L'Acr Messina ha reso noto sei casi di positività al virus. Il club giallorosso avrebbe dovuto giocare il 9 gennaio la gara in trasferta allo stadio "Barbera" contro il Palermo di Silvio Baldini ma la Lega Pro ha deciso lo slittamento della giornata numero 21 a causa dell'esplosione di contagi in tutta Italia. "L’Acr Messina comunica che il ciclo di tamponi effettuato ha dato esito positivo al Covid-19 per sei membri del gruppo squadra. Si tratta di quattro calciatori, un dirigente e un membro dello staff tecnico - si legge nella nota del club giallorosso -, posti in isolamento domiciliare secondo le direttive ministeriali e federali. L’intero gruppo squadra, su predisposizione del protocollo, verrà sottoposto domani a test molecolari e sierologici. Vengono sospese le attività di campo fino a nuova comunicazione".

In serie D otto calciatori positivi nel Giarre

Il Dipartimento Interregionale ha rinviato l’attività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio 2022 ed ha disposto la ripresa del Campionato Serie D per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. I prossimi 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione. La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei “gruppi squadra. Un provvedimento necessario per evitare ulteriori e numerose gare di recupero. Il Giarre ha reso noto che, di rientro dalla lunga sosta natalizia, la prima squadra è stata sottoposta ad un giro di tamponi rapidi in vista della ripresa degli allenamenti. Dai test effettuati è emersa la positività al Covid di otto calciatori regolarmente vaccinati e posti in isolamento domiciliare come da protocollo vigente.

Eccellenza, tre casi nel Mazara

Tre casi di positività nelle fila del Mazara Calcio, club impegnato nel campionato di Eccellenza. "La società informa che il numero di casi di positività nel gruppo squadra gialloblù continua a crescere. Dopo un giro di tamponi, infatti, sono emerse altre tre positività al Covid-19. Sotto il coordinamento del responsabile dell’area medica, dottor Franco Scaturro, i positivi sono stati posti tutti in isolamento. In accordo con la società e con l’allenatore, è stato deciso di sospendere gli allenamenti fino a lunedì 10 gennaio, quando la squadra sarà sottoposta a uno screening. I positivi continueranno a stare in isolamento, mentre chi risulterà negativo potrà riprendere la preparazione".

Pallanuoto, slitta a domenica 9 gennaio Ortigia-Recco

La sfida tra Ortigia e Pro Recco, gara valida per la tredicesima giornata di A1 maschile di pallanuoto slitta da sabato 8 a domenica 9 gennaio. Il club siciliano ha precisanto che lo spostamento è dovuto a motivi legati all’attuale pandemia di Covid e modifiche all’operativo voli. Nelle fila della Pro Recco ci sono più di tre giocatori positivi ma la squadra ligure non ha chiesto il rinvio. Non si giocherà anche il derby siciliano fra la Nuoto Catania e il Telimar Palermo. La sfida era originariamente in programma sabato prossimo 8 gennaio, con squadre nella vasca del club etneo. Nelle fila della squadra catanese si sono registrati quattro casi di positività. Sabato prossimo ripartiranno i calendari per la serie A1 e per l’A2 maschile. Dal 15 gennaio, invece, torna in vasca l’A1 femminile mentre serie B maschile e A2 femminile inizieranno nel week end del 15 e 16 gennaio. Le fasi regionali dei campionati giovanili potrebbero subire uno stop in attesa che migliori la situazione dovuta alla diffusione del Covid.

Pallavolo, nessuna interruzione per i campionati regionali

Nessuna interruzione per i campionati di serie regionali di pallavolo: in Sicilia si continuerà a giocare sia in Serie C che in Serie D. È questa la linea emersa, all’unanimità, a margine della Consulta dei Presidenti Territoriali convocata dal presidente della Fipav Sicilia, Nino Di Giacomo, e a seguito di quanto deliberato dalla Federazione Nazionale, la quale ha dato mandato proprio alle consulte regionali di analizzare attentamente la situazione locale – in termini di monitoraggio del contesto pandemico – e di assumere, di conseguenza, decisioni opportune e misure necessarie per l’eventuale prosecuzione delle gare.

Basket, positività nel gruppo squadra della Fidelia Torrenova

La Fidelia Torrenova (serie B maschile) ha reso noto che a seguito dei tamponi di screening effettuati al fine di riprendere le attività in totale sicurezza, sono state riscontrate alcune positività all’interno del gruppo squadra.

I giocatori risultati negativi sono stati posti in isolamento fiduciario e si sottoporranno ad un ulteriore giro di tamponi.

Stop nel rugby, palla ovale ferma fino al 30 gennaio

La Federazione Italiana Rugby ha deliberato la sospensione, con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 inclusa, di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale - ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia - quale misura di tutela del movimento in conseguenza dell’incremento esponenziale dei contagi.

