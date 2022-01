Lo sport travolto dal Covid: in serie A più di 50 positivi, rinvii anche in Sicilia

Lo sport è ufficialmente travolto del Covid. Dalla serie A alla serie C, dal calcio al basket al rugby, nessun evento è immune dalla quarta ondata provocata da Omicron.

In Sicilia lo slittamento del campionato di serie C a causa della diffusione della variante Omicron in Italia, con conseguente boom di casi positivi ha rallentato, la ripresa della attività del Palermo. I rosanero avrebbero dovuto giocare domenica 9 gennaio (alle 17.30) contro l'Acr Messina ma il turno si giocherà il prossimo 2 febbraio

In Eccellenza quarto rinvio per l'Enna

Nuovo rinvio a causa di positività tra i calciatori per l'Enna, squadra che milita nel campionato d'Eccellenza. La gara, in programma il 29 dicembre allo stadio "Gaeta" e valida per il recupero della nona giornata è stata rinviata a data da destinarsi per dei casi di contagio nelle fila del Castellammare.

Singolare il recente periodo del club gialloverde contrassegnato da ben quattro rinvii. Il virus ha bloccato il club del presidente Luigi Stompo e costretto la squadra a saltare le partite con Canicattì (rinviata al 5 gennaio), Mazarese (si giocherà il 12 gennaio), Parmonval (19 gennaio) e, ultima in ordine di tempo, quella contro il Castellammare.

Stop anche per l'Asd Siracusa: il club ha sospeso gli allenamenti della prima squadra in via precauzionale per casi di positività al Covid di alcuni elementi del gruppo. Altri giocatori sarebbero stati in stretto contatto con familiari o parenti risultati poi positivi al coronavirus. Gli allenamenti riprenderanno solo dopo che il prossimo giro di tamponi rapidi o molecolari avrà accertato l’eventuale negatività dei giocatori. Il gruppo tornerà a lavorare in vista della gara casalinga del 9 gennaio contro il Taormina, prima sfida del girone di ritorno.

Basket, rinviato il prossimo turno di campionato

Dopo che nei giorni scorsi erano state rinviate alcune partite, la Lega basket ha deciso di estendere il rinvio a tutto il prossimo turno del campionato di serie A, in programma domenica 2 gennaio. La decisione è stata presa a causa dei casi di Covid che riguardano molte società e dell'incertezza sulla tempistica di applicazione delle norme previste dal governo sulla capienza dei palazzetti. Nei prossimi giorni saranno definite le modalità e le date del recupero.

Disposto anche lo spostamento dell’ultima giornata del girone di andata di entrambi i gironi del Campionato di A2, inizialmente prevista per il 2 gennaio, al 16 gennaio. Tale provvedimento si è reso necessario al fine di consentire il recupero delle gare non disputate del girone di andata e definire la griglia di partecipazione alla prossima Coppa Italia in programma a marzo. I primi due turni di ritorno di entrambi i gironi del Campionato di A2, inizialmente previsti per il 9 e il 16 gennaio 2022, sono stati posticipati a data da definire. "Si comunica che, in considerazione dell'evolversi della situazione pandemica in atto, è stata disposta la sospensione di tutti i campionati ad organizzazione regionale fino al16 gennaio 2022", si legge in una nota firmata dal Commissario Straordinario della Fip Sicilia, Mariacristina Correnti.

Quattro giocatori positivi nella Pallacanestro Trapani

La Pallacanestro Trapani, club impegnato nel campionato di serie A2 maschile di pallacanestro, ha reso noto che, a seguito dei tamponi molecolari effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, quattro membri del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid. Gli atleti positivi sono in quarantena ed il resto del gruppo sta seguendo in isolamento domiciliare le procedure previste dalle normative in vigore. La situazione è in evoluzione e viene costantemente monitorata dallo staff medico-sanitario.

Più di 50 positivi in serie A

Giorgio Chiellini è risultato positivo al Covid: il difensore della Juventus è il terzo caso nella formazione di Massimiliano Allegri dopo Arthur e Pinsoglio. «Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore», informa una nota del club bianconero.

L’Inter si ritroverà domani ad Appiano per riprendere gli allenamenti, ma lo farà senza i tre giocatori risultati positivi al Covid dopo i tamponi di due giorni fa: Dzeko, Satriano e Cordaz, infatti, si trovano in isolamento domiciliare e prima di potersi riaggregare al gruppo dovranno negativizzarsi.

Kevin Malcuit e Andrea Petagna del Napoli sono posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia. I due calciatori sono infatti entrati in contatto con persone positive al COVID-19. Lo comunica il Napoli che quindi sarà in attesa dei prossimi tamponi sui due giocatori. Il Napoli ha intanto malati di covid Lozano, Osimehn

e Elmas.

Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al

Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare.

Due casi di coronavirus alla Sampdoria. La società blucerchiata ha diramato una nota in cui annuncia che "i referti dei controlli svolti negli ultimi giorni hanno evidenziato positività al Coronavirus-Covid-19 per due calciatori, Tommaso Augello e Wladimiro Falcone Ieri il Cagliari ha comunicato la positività al Covid-19 del centrocampista Nandez asintomatico e regolarmente vaccinato.

Salgono i casi di coronavirus in casa Reggina. Dal ciclo di tamponi molecolari effettuato giovedì 30 dicembre, "sono stati riscontrati altri tredici casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra, che si vanno a sommare ai cinque già comunicati in precedenza, per un totale di diciotto positivi.

Problemi anche all'estero per il calcio

Focolaio Covid e primo stop alle nazionali impegnate nella Coppa d’Africa, a partire dal prossimo 9 gennaio in Camerun. Il Gambia ha infatti annunciato di aver annullato le due amichevoli di preparazione al torneo, di cui una era prevista oggi stesso contro l’Algeria, per "l'indisponibilità di 16 giocatori, che rappresentano il 57% dei 28 convocati".

Vigilia di coppa di Francia tormentata dal coronavirus. Il Monaco, atteso domani nei sedicesimi sul campo del Quevilly-Rouen, ha annunciato oggi che altri sette calciatori sono risultati positivi al Covid e si aggiungono ai nove rilevati giovedì.

Stop nel rugby, palla ovale ferma fino al 30 gennaio

La Federazione Italiana Rugby ha deliberato la sospensione, con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 inclusa, di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale - ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia - quale misura di tutela del movimento in conseguenza dell’incremento esponenziale dei contagi. "La determinazione - si legge in una nota - intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese. La Federazione invita le Società ed i propri tesserati a contribuire attivamente al contenimento del contagio attenendosi scrupolosamente, nello svolgimento dell’attività di allenamento, alle misure previste dal vigente Protocollo Fir per l’organizzazione degli allenamenti e dell’attività agonistica nazionale. Fir pubblicherà nei primi giorni di gennaio una versione aggiornata del proprio Protocollo in vista dell’entrata in vigore, dal 10 gennaio 2022, delle misure previste dal DL 221/21".

Contatti con positivi, il Settebello senza tre giocatori

Il coronavirus si abbatte anche sulla pallanuoto. Tre dei giocatori di pallanuoto convocati dal ct Sandro Campagna per il common training e l’amichevole con la Spagna non sono partiti per Madrid perchè erano entrati in contatto, nei giorni scorsi, con persone risultate positive. Si tratta di Nicholas Presciutti, Francesco Di Fulvio e Andrea Fondelli. I casi, quindi, non riguardano i pallanuotisti del TeLiMar Palermo. Il commissario tecnico e il suo staff sono partiti per Madrid con soltanto 13 giocatori.

