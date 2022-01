Covid, si ferma anche la pallanuoto: campionati sospesi fino a febbraio

Il Covid ferma anche i campionati di pallanuoto. L'aumento dei casi di positività alla variante Omicron ha stravolto il normale programma di svolgimenti della partite in vasca. La Federazione Italiana Nuoto ha reso noto che, per garantire il regolare svolgimento dei campionati e in ragione della situazione pandemica Covid-19 in atto, è stata disposta la sospensione temporanea dei campionati nazionali di pallanuoto 2021/2022 di serie A1 maschile e femminile, A2 maschile e U18 maschile, nonché il rinvio dell'inizio dei campionati di serie B maschile e A2 femminile. Le fasi regionali dei campionati giovanili sono già state sospese la scorsa settimana.

In A1 maschile giocate solo due gare

Ieri, per quanto riguarda il campionato di A1 maschile si sono regolamente disputate solo due partite. Per la tredicesima ed ultima giornata d'andata si sono "salvate" Anzio Waterpolis-Pallanuoto Trieste e CC Ortigia-Pro Recco. La Pallanuoto Trieste è passata 13-9 in casa della Anzio Waterpolis. I campioni d'Europa hanno sconfitto 13-3 i siciliani. Decimata anche l'A2 maschile. Il settimo turno ha visto in acqua solamente per l'A2 sud CN Latina-Acquachiara. Rinviato anche il recupero della nona giornata dell'A1 femminile Vela Nuoto Ancona-Plebiscito Padova, inizialmente previsto il 18 dicembre. In A1 femminile il recupero della nona giornata Vela Nuoto Ancona-Plebiscito Padova, originariamente in programma domenica 9 gennaio, è stato rinviato a data da destinarsi.

Le date della ripartenza

La ripartenza dell'A1 maschile è prevista per il 12 febbraio, dell'A1 femminile e dell'A2 maschile il 5 febbraio. Durante questo periodo verranno recuperate le partite fin qui rinviate per Covid. L'inizio del campionato di serie B maschile è programmato per sabato 5 febbraio e il giorno successivo il via dell'A2 femminile.

