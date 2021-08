Olimpiadi, oro da sogno nella 4x100. Jacobs: "Ci hanno spinto gli italiani"

Tra storia e leggenda. L’Italia della staffetta 4x100 è campione olimpica ai Giochi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu stabilendo il nuovo primato italiano di 37"50 hanno conquistato una stupenda medaglia d’oro nella staffetta veloce che nelle ultime edizioni è sempre stata terra di conquista di americani e giamaicani.

Alle spalle dell’Italia la Gran Bretagna con 37"51 e il Canada con 37"70. Eccellente Tortu nell’ultima frazione nella quale ha battuto il britannico Nethaneel Mitchell-Blake. Solo quinta la Giamaica. Si scatena la festa azzurra sugli spalti dello stadio Olimpico di Tokyo: i quattro azzurri sono andati sotto la curva, quella dei compagni di squadra che hanno intonato l’ormai coretto del successo, «po-poro-po-po». Dagli altoparlanti dello stadio la musica, «Notti Magiche» di Gianna Nannini.

"Quando ho tagliato il traguardo, mi sono messo le mani nei capelli perché avevo capito di aver tagliato da primo, ma non volevo crederci". Filippo Tortu è stato protagonista di una ultima frazione strepitosa, in rimonta. Ha pianto a dirotto in pista, e poi ha raccontato di "aver chiesto a Lorenzo Patta 'ma davvero siamo oro?'. Poi - ha concluso a RaiSport il velocista azzurro - quando ho visto nel tabellone la scritta

Italia non ci ho capito più nulla. Mi sono reso conto del tempo solo dieci minuti dopo..".

"Che dire, la cosa più bella è che prima di entrare abbiamo fatto il nostro saluto e abbiamo deciso di vincere questa medaglia d’oro". Così Marcell Jacobs ai microfoni della Rai dopo la vittoria. "Ci siamo guardati negli occhi e ci abbiamo creduto. La medaglia d’oro, chi se la sarebbe mai aspettata, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. È stato un percorso veramente lungo che ci ha portato fino a qua, adesso siamo sul tetto del mondo. Grazie agli italiani che ci hanno sostenuto tantissimo. Ieri un oro, oggi un altro, stasera un altro ancora. Quando tornerò in camera proverò a iniziare a piangere, è stato qualcosa di veramente incredibile per l’Italia".

