Olimpiadi, i risultati degli Azzurri: attesa per staffetta 4x100 e lotta libera con Chamizo, fuori Conyedo

È stata la gara della marcia 50 km ad aprire la mattinata olimpica giapponese, nel giorno in cui il Giappone ricorda la tragedia di Hiroshima con polemica per il mancato minuto di silenzio ai Giochi, per scelta del Cio e del comitato organizzatore. A Sapporo si è imposto il polacco Dawid Tomala, specialista della 20 km passato da non molto alla distanza più lunga: la scelta ha pagato e ora in patria sperano che diventi l’erede del grande Robert Korzeniowski, mito assoluto di questa specialità dell’atletica. Per lui sarebbe come vincere un’altra volta. Male gli italiani, con Agrusti 23/o e De Luca e Caporaso ritirati. Alla 50 km ha preso parte lo spagnolo Jesus Angel Garcia, che a 51 anni è diventato il più anziano partecipante in una gara dell’atletica delle Olimpiadi. Il campione del mondo 1993 ha stabilito anche un altro record, quello di aver preso parte a otto edizioni dei Giochi, primato che nel suo sport condivideva finora, a quota sette, con Merlene Ottey.

Nella lotta l’azzurro Abraham Conyedo Ruano (anche lui, come Chamizo, cubano naturalizzato) è passato ai quarti del torneo di Tokyo 2020, dopo aver battuto agli ottavi il romeno Albert Saritov 6-1, ma ha perso con l’americano Kyle Frederik Snyder e ora spera nel ripescaggio. Fuori, invece, nel kata uomini, specialità del karate (è quella contro un rivale immaginario), l’azzurro Mattia Busato, che non è riuscito a ottenere la qualificazione per la seconda fase. Nel pomeriggio giapponese le speranze tricolori saranno invece riposte in Luigi Busà, impegnato nel kumite, categoria -75 kg. E c'è attesta anche per la 4x100 maschile di atletica.

06:16 - LOTTA LIBERA: Sconfitta nei quarti di finale per Abraham Conyedo Ruano nel torneo di lotta libera, categoria 97 kg. Dopo aver battuto 6-1 il rumeno Albert Saritov, l’azzurro si è arreso 6-0 all’americano Kyle Frederick Snyder e ora dovrà tifare per lo statunitense per sperare di finire nei ripescaggi per il bronzo. (ITALPRESS).

06:11 - KARATE: Si ferma la corsa di Mattia Busato a Tokyo 2020. L’azzurro del Karate, giunto in Giappone per partecipare alla specialità Kata, non è riuscito a superare le prime qualificazioni per colpa di una prima performance non brillantissima che ha compromesso anche il buon punteggio ottenuto con la seconda. L’atleta italiano si è classificato quarto nel suo gruppo.

06:08 - LOTTA LIBERA: Buone notizie arrivano dalla lotta libera a Tokyo 2020. L’italo-cubano Abraham de Jesus Conyedo approda ai quarti di finale, categoria 97 kg, dopo aver battuto 6-0 il romeno Albert Saritov. Il prossimo avversario sarà l’americano Kyle Snyder che ha battuto il canadese Jordan Steen 12-2.

02:35 - ATLETICA: Dawid Tomala ha vinto la medaglia d’oro nei 50 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo. Il polacco ha chiuso la gara, disputata al Sapporo Odori Park, in 3h50'08" precedendo il tedesco Jonathan Hilbert (3h50'44"), argento, e il canadese Evan Dunfee (3h50'59"). Primo degli italiani Andrea Agrusti che ha chiuso 23esimo in 4h01'10".

