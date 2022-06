Johnny Depp riscopre la musica: suonerà in un album con Jeff Beck

La vittoria in tribunale e immediatamente dopo l’annuncio di un album. È un periodo intenso per Johnny Depp. Subito dopo la fine della causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard e la sue esibizioni in Inghilterra, al fianco di Jeff Beck, lo stesso famoso chitarrista britannico ha riferito che i due faranno uscire un disco collaborativo il prossimo mese.

In precedenza i due avevano collaborato - come riporta «Deadline» - per Isolation, una cover di John Lennon. Beck, ritenuto uno dei migliori chitarristi rock del mondo, ha detto: «L’ho incontrato cinque anni fa e da allora non abbiamo mai smesso di ridere. In realtà abbiamo anche fatto un album. Non so come sia successo. Uscirà in luglio». La rivista «Rolling Stone» ha inserito Beck al quinto posto nella lista dei 100 migliori chitarristi, mentre nel 2009 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame. Ha 77 anni e a metà anni '60 ha preso il posto di Eric Clapton nel gruppo rock The Yardbirds.

Johnny Depp è tornato alle sue radici musicali, mentre la giuria del processo Depp contro Heard si preparava a riprendere le deliberazioni. Concluse le argomentazioni degli avvocati in aula, l’ex Pirata dei Caraibi è volato in Gran Bretagna e ha sorpreso i fan a un concerto di Jeff Beck a Sheffield. È salito sul palco con Beck per suonare Isolation. I due hanno poi suonato una cover di What's Going On di Marvin Gaye e Little Wing di Jimi Hendrix. Prima di intraprendere la carriera di attore, anche Depp voleva fare il musicista e di questo ha parlato dal banco dei testimoni del processo di Fairfax in Virginia, notando che non aveva avuto il successo che avrebbe desiderato. Depp ha bissato la sera successiva, suonando con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra. Per ultimo il concerto a Gateshead, nel nord dell’Inghilterra, dove Johnny Depp ha suonato otto brani assieme a Jeff Beck.

Nel frattempo, in Virginia, la Corte si era riunita per decidere. «La sua assenza dimostra quali sono le sue priorità. Johnny suona la chitarra in Gran Bretagna mentre Amber aspetta un verdetto in Virginia. Depp porta in tournée il suo cinismo e la sua mancanza di serietà», aveva detto al processo un portavoce di Amber Heard, commentando l’assenza dell’ex marito dall’aula di Fairfax.

