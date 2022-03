Fedez in lacrime sui social: "Mi è stato trovato un problema di salute"

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni, ha condiviso con i numerosi follower una brutta notizia. "Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute - spiega in uno dei video che scorrono sulla sua pagina Instagram - , ma per fortuna trovato con un grande tempismo il che comporta un percorso importante che dovrò fare". "Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo a una persona - ha detto - , che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile", ha aggiunto Fedez nel video.

"In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Ma sono pronto per affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato - spiega - . E ringrazio mia moglie per essermi stata vicina in questi giorni. Vi mando un abbraccio grande. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile". Non trapelano particolari sulla condizione di salute di Fedez, assente da giorni dai social, riapparso dopo alcune settimane nelle quali non erano mancate alcune voci di possibile crisi con Chiara Ferragni.

La nota stilista e influencer, intanto, ha voluto rivolgerli un messaggio: "L'amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall'affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto".

© Riproduzione riservata