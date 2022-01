Periodo nero per Fedez: dopo il Covid incidente in montagna

Non è certo il periodo più fortunato per Fedez. Dopo la quarantena per Covid, che ha rovinato il brindisi di Capodanno, è arrivato anche un incidente in montagna subito dopo la guarigione.

A raccontarlo è lo stesso cantante attraverso una storia su Instagram. Dopo l'isolamento e la mascherina in casa per le feste, il giorno dopo la Befana Fedez e Chiara Ferragni hanno scoperto di essere di nuovo negativi, dunque, la decisione di volare in Svizzera per trascorrere qualche ora in montagna con amici e parenti.

Ma durante la breve vacanza, complice una spinta degli amici, Fedez è caduto dallo slittino provocandosi un taglio all'altezza del mento. «Non userò mai più lo slittino per bambini. Mi sono aperto la faccia», ha commentato il cantante mostrando su Instagram la ferita.

E dopo aver rassicurato la moglie dicendo di essere un macho, ha poi precisato: «Mi fa malissimo, ho detto una bugia».

