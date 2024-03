Putin: «Arrestati i quattro terroristi di Mosca, chi è dietro a questo attacco pagherà»

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che i quattro responsabili dell’attacco al Crocus City Hall sono stati arrestati e che ci sono indicazioni che stavano cercando di entrare in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato «ulteriori misure antiterrorismo e antisabotaggio a Mosca e nella regione» omonima. Lo riporta Interfax.

Il presidente russo ha parlato in tv alla nazione: «Identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo».

In precedenza il capo della commissione per la politica dell'informazione della Duma di Stato Alexander Khinshtein aveva dichiarato che le forze dell'ordine avevano arrestato due presunti sospetti per l'attacco terroristico al Crocus: «Secondo le prime informazioni, l'auto dei sospettati è stata avvistata ieri sera vicino al villaggio di Khatsun, nel distretto di Karachinsky della regione di Bryansk. L'auto non si è fermata alla richiesta degli agenti di polizia e ha cercato di fuggire», ha scritto su Telegram Khinshtein. Secondo il suo resoconto, l'auto si è ribaltata durante l'inseguimento.