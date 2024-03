Strage di Mosca, il cantante dei Picnic si offre di pagare i funerali

Shaman, il cantante della band Picnic che avrebbe dovuto esibirsi ieri sera al Crocus City Hall, ha detto che pagherà i funerali delle vittime e le cure delle persone che sono rimaste ferite durante l’attacco terroristico, come riporta la Cnn.

«Siamo tutti una grande famiglia. E in una famiglia non esiste il dolore di qualcun altro», ha detto il cantante, noto per le sue idee nazionalistiche, in un video pubblicato sul social network russo Vkontakte ai suoi oltre 600.000 follower. «Popolo mio, tutti i problemi e le disgrazie hanno sempre unito il nostro Paese. Hanno reso la Russia più dura e più forte. Anche questa volta non sarà possibile spaventarci e spezzarci», ha detto.