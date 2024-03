Tajani: «L’attentato di Mosca era nell'aria, abbiamo avvisati i nostri connazionali»

L’attentato di Mosca «era nell’aria: avevamo avvertito i nostri connazionali sul sito della Farnesina di non recarsi in Russia e comunque, se sul posto, di non partecipare a eventi già l’8 marzo».

Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Nessun italiano, dalle nostre informazioni, risulta coinvolto nell’attentato» aggiunge.

«Adesso - prosegue il ministro - speriamo che Putin non strumentalizzi un drammatico episodio di terrorismo per alzare la tensione. In Caucaso c’è una minoranza islamica molto irrequieta al confine dell’Afghanistan. Come non è un mistero che ci sia il progetto di realizzare anche attraverso il ramo afghano dell’Isis uno stato islamico nella regione caucasica e dell’Asia centrale. Ad ora, tutto fa pensare che gli autori possano essere loro. Il terrorismo riguarda tutti - dice ancora Tajani - E siamo tutti disposti a collaborare per contrastarlo. Non solo perché si deve fare in modo che non si innalzi ulteriormente la tensione sul fronte orientale russo, ma perché la minaccia può diventare globale. Certamente non possiamo abbassare la guardia neanche noi. La tensione in Medio Oriente, in Mar Rosso, la guerra in Ucraina, hanno portato a un innalzamento dei controlli su tutti gli obiettivi sensibili nel nostro Paese».