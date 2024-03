Kiev respinge le accuse di Mosca: nessun coinvolgimento nella strage al Crocus

Il sanguinoso attentato al Crocus City Hall di Mosca non ferma la guerra in Ucraina, dove proseguono gli scontri al fronte e gli attacchi dal cielo mentre il presidente russo Vladimir Putin continua a suggerire apertamente un coinvolgimento di Kiev nella strage alla sala concerti della capitale russa. Accuse respinte puntualmente dal governo di Volodymyr Zelensky e bollate come «menzogne» dall’intelligence del Gur.

Sebbene non sia stata ufficialmente confermata dalle forze di Kiev, la notizia del raid sulla raffineria sembra rispondere coi fatti all’articolo del Financial Times secondo cui gli Stati Uniti hanno esortato l’Ucraina a non attaccare gli impianti del petrolio russe e altre infrastrutture energetiche. Ma sono obiettivi legittimi, secondo il governo di Zelensky. E gli attacchi sembrano dare risultati: secondo il ministero della Difesa britannico «i recenti raid alle raffinerie hanno probabilmente distrutto almeno il 10% della capacità di raffinazione del petrolio russo». Per Londra è poi improbabile che la Russia sarà in grado di proteggere tutte queste strutture, date le dimensioni e la portata della sua industria energetica, nonostante l’annuncio del governo di Putin di voler schierare i sistemi di difesa aerea Pantsir a protezione degli impianti petroliferi.

Con gli attacchi oltre il confine, il governo di Zelensky cerca in tutti i modi risultati che al fronte stentano ad arrivare. Mosca continua infatti la sua avanzata a est e ha rivendicato la conquista di Ivanivske - Krasnoye in russo -, villaggio nei pressi di Bakhmut e parte di un settore importante del fronte, quello vicino alla città chiave di Chasiv Yar. Se le forze russe riuscissero nell’intento di occupare l’insediamento, potrebbero intensificare gli attacchi contro Kramatorsk, grande città del Donbass controllata da Kiev e presa di mira sempre più spesso dai bombardamenti russi. Solo giovedì l’esercito russo aveva rivendicato la cattura di un altro villaggio vicino ad Avdiivka, nel sud dell’Ucraina. Mentre cresce la preoccupazione su una possibile nuova offensiva a nord, nel Kharkiv. L’oblast è stato messo in ginocchio dall’ultimo massiccio attacco russo alle infrastrutture energetiche, con circa 275.000 persone ancora senza elettricità stamattina nell’omonimo capoluogo. E dopo che Putin ha espresso l’intenzione di voler creare una “zona cuscinetto» che allontani i raid di Kiev dalla regione di Belgorod, il futuro non fa ben sperare per la regione nordorientale ucraina.