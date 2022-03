Kiev annuncia: «Eliminato il commando ceceno venuto per uccidere Zelensky»

Un commando di élite ceceno è stato sguinzagliato per uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma è stato intercettato, e neutralizzato. Lo ha rivelato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina. Una unità cecena «è venuta per uccidere il nostro presidente, ed è stata eliminata», ha aggiunto, Danilov, in un discorso televisivo.

Le forze ucraine, ha aggiunto, erano state allertate dai rappresentanti del Servizio di sicurezza federale russo» che non vogliono prendere parte a questa sanguinosa guerra». L’operazione doveva essere condotta dall’unità delle forze di Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia e alleato del presidente russo Vladimir Putin ha detto ancora Danilov al canale televisivo Ucraina 24.

Giunta in territorio ucraino, l’unità era stata divisa in due gruppi e i suoi movimenti venivano seguiti da vicino. Uno dei due gruppi è stato poi preso di mira dalle forze ucraine a Hostomel, un sobborgo a nord-ovest della capitale ucraina di Kiev. L’altra unità era «nel nostro mirino», ha detto infine il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ucraino.

Dai Balcani nel '91 fino all'Ucraina di oggi: trent'anni di conflitti in Europa dopo la caduta dell'Urss Aladin Hodzic, il bambino simbolo della guerra in Bosnia: qui col padre al suo arrivo in Italia Aladin Hodzick a 19 anni, nel 2010 Jusici, in Bosnia, durante la guerra Jusici, Bosnia, la disperazione di una donna musulmana Le fosse comuni in Bosnia Profughi di etnia albanese in Kosovo Profughi di etnia albanese in Kosovo Militare serbo in Kosovo Fosse comuni in Kosovo Erevan, Armenia Erevan, Armenia

Sin dall’inizio dell’invasione, il presidente Zelensky ha iniziato a nascondersi e a muoversi costantemente in luoghi segreti. In un video ha affermato di temere per la sua vita e quella dei membri della sua famiglia. Ha detto di essere a conoscenza del fatto di essere stato designato come «bersaglio numero uno» dalle forze russe. Ma allo stesso modo, i suoi collaboratori e le forze armate ucraine hanno dimostrato di essere pronte a tutto per difenderlo. Anche Danilov ha affermato: «Non daremo il nostro Presidente o il nostro Paese a nessuno. Questa è la nostra terra».

© Riproduzione riservata