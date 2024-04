Concorso per 3.946 addetti all'ufficio processo in tutta Italia, posti anche in Sicilia: il bando

Il Ripam ha pubblicato un concorso per addetti all'ufficio processo per la copertura di 3.946 posti di lavoro in quasi tutta Italia. La selezione pubblica è aperta a candidati in possesso di laurea in materie giuridiche, ma prevede anche una riserva di posti per i laureati in discipline economiche e politiche. La domanda di ammissione va presentata entro il 26 aprile.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti indicati sul bando; maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni oppure per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, in alternativa darne notizia al momento della domanda come indicato sul bando; idoneità fisica allo specifico impiego. Per candidarsi al concorso è inoltre richiesto uno titoli di studio in ambito giuridico esplicitati nel bando.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso per deve essere presentata entro il 26 aprile 2024 attraverso la piattaforma inPa.