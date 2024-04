Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura, concorso per collaboratori tecnici: il bando

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) ha indetto un concorso per collaboratori tecnici, VI livello. Si tratta di un bando riservato a diplomati da assumere mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

IL BANDO

I posti di lavoro

I collaboratori tecnici che verranno assunti, saranno assegnati in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Umbria. Nello specifico: 5 posti a Roma; 1 posto a Foggia; 1 posto a Tavazzano (LO); 1 posto a Fiorenzuola D’Arda (PC); 1 posto a Milano; 1 posto a Caserta; 1 posto a Spoleto (PG); 1 posto ad Asti; 1 posto a Lodi. I vincitori del concorso dovranno garantire la permanenza nella sede di assegnazione per almeno 3 anni.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti politici; idoneità fisica all’impiego; posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985); inclusione nell’elettorato politico attivo; assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, ovvero non essere comunque impediti ad accedere al pubblico impiego ai sensi della vigente normativa;

conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici più diffusi. Per la partecipazione al concorso è altresì richiesto il possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado e delle specializzazioni attinenti alle attività richieste, come specificato nel bando.