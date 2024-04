Giustizia amministrativa, concorso per funzionari e assistenti: posti anche in Sicilia, il bando

Il segretariato generale della Giustizia amministrativa ha indetto un bando di concorso per funzionari e assistenti, a supporto degli uffici per il processo, ambito Pnrr. Si tratta, in totale di 41 figure, di cui 24 unità come funzionario amministrativo, giuridico, economico e di 17 come assistente informatico. La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 20 aprile 2024.

IL BANDO

I posti

Il personale verrà assegnato presso le sedi degli uffici giudiziari e centrali, per il potenziamento degli uffici del processo, ai fini della riduzione delle pendenze e per il monitoraggio della progressiva riduzione dell’arretrato. Le regioni che vedranno assegnato il personale sono Campania, Lazio, Lombardia, Veneto e Sicilia. I 24 funzionari saranno così assegnati: 5 al Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali; 12 al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; 1 al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia; 2 al tribunale amministrativo regionale per il Veneto; 2 al tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; 2 al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. Per quanto riguarda i 17 assistenti informatici: 2 al Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali; 4 al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; 1 al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; 2 al tribunale amministrativo regionale per il Veneto; tre tribunale amministrativo regionale per la Campania di cui 1 sede di Napoli e 2 sezione staccata di Salerno; 5 al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia di cui 1 posto sede di Palermo; 4 posti sezione staccata di Catania,