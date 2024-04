Rai, selezione per tecnici della produzione: i requisiti e come presentare la domanda

Tra le mansioni del tecnico di produzione, così come scritto nel bando, ve ne sono diverse: incaricato della realizzazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti e apparecchiature anche tecnologicamente innovativi nella disponibilità dell’Azienda; è incaricato della regolazione e dell’esercizio di apparati e apparecchiature tecniche e del montaggio di prodotti, operando direttamente alla realizzazione di produzioni radio televisive e ad ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. internet) e, collaborando oltreché sulla scelta e sull’impiego dei mezzi, anche per gli aspetti artistici delle produzioni stesse; provvede all’esercizio tecnico della trasmissione, come responsabile della qualità tecnica del prodotto per la fase del processo produttivo di competenza; provvede a tutte le operazioni relative alla realizzazione e messa in onda di produzioni televisive non complesse e/o di produzioni radiofoniche e/o di ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. internet) ed effettua la messa a punto delle telecamere ed il loro posizionamento. La Rai ha aperto le candidature alla selezione finalizzata ad assumere tre tecnici della produzione, mediante contratto di apprendistato professionalizzante, presso la sede Rai di Trieste. È richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte.

La Rai ha indetto una selezione per tecnici della produzione. Il bando è rivolto a diplomati e non è richiesta esperienza. La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata entro il 30 aprile 2024.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani, dell’Unione Europea e di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. Devono avere: età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; possesso di un Diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore, rilasciato da Istituto Tecnico Industriale (previgente ordinamento) o Istituto Tecnico settore Tecnologico o Istituto Professionale settore Industria e Artigianato (previgente ordinamento) o Istituto Professionale, Manutenzione e assistenza tecnica o Istituto Professionale, Industria e artigianato per il made in Italy o Istituto Professionale, Servizi culturali e di spettacolo o Liceo Scientifico. Patente di guida automobilistica categoria B.

Le prove

Le prove consistono in: valorizzazione dei titoli (che avverrà in modo automatico solo in base alle informazioni inserite dal candidato durante la compilazione del form online), condizione per l’ammissione alla prima fase del percorso selettivo; prima fase preselettiva – test scritto a risposta multipla (multiple choice); seconda fase – colloquio tecnico e colloquio conoscitivo-motivazionale.