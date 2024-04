Ministero della Difesa: concorso per per le scuole militari dell'esercito, marina e aeronautica. Il bando

Per l’anno scolastico 2024 – 2025 i posti vacanti sono, in totale 245, così distribuiti: 140 nell'esercito di cui alla Nunziatella di Napoli 20 al terzo liceo classico, 40 allo scientifico, mentre al Teuliè di Milano 26 posti al terzo liceo classico, 36 allo scientifico e 18 al terzo liceo scientifico opzione scienze applicate; 65 per il concorso relativo all’ammissione alla scuola navale militare Francesco Morosini di cui 19 al terzo liceo classico e 46 allo scientifico; infine, 40 per la scuola militare aeronautica Giulio Douhet di cui 18 posti al terzo liceo classico e 22 allo scientifico.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana; essere nati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, estremi compresi; essere frequentatori, nell’anno scolastico 2023-2024, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno; non essere incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni;

condotta morale e civile regolare; non essere stati espulsi da Istituti di educazione o istruzione statali; idoneità quali Allievi delle Scuole Militari (in seguito agli accertamenti fisico-psico-attitudinali). Una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso può essere inoltrata a partire dal 3 aprile fino al 2 maggio 2024, attraverso le pagine del portale web concorsi online del ministero della Difesa. I candidati dovranno effettuare l’accesso al proprio profilo sul portale, selezionare il concorso di proprio interesse e compilare online la domanda.