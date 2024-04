Formez, avvisi di selezione per esperti in vari settori: come presentare la domanda

Nello specifico si selezionano quindi i seguenti profili: 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0117/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in con particolare riferimento al lavoro pubblico e all’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Titolo richiesto laurea specialistica, durata collaborazione 24 mesi. Sede di lavoro da remoto ( AVVISO ); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0118/2024.

Il Formez Pa ha indetto nuovi avvisi di selezione per esperti in vari settori. In particolare, saranno selezionate 14 nuove risorse da impegnare in vari progetti. Le selezioni pubbliche sono aperte a diplomati e laureati, con esperienza. Previsti compensi fino a 94.500 euro.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in con particolare riferimento alla valutazione delle politiche pubbliche e alla pianificazione strategica della pubblica amministrazione. Titolo richiesto laurea specialistica. Durata collaborazione 24 mesi. Sede di lavoro da remoto ( AVVISO ); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0119/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in con particolare riferimento ai processi decisionali europei e all’internazionalizzazione nell’ambito della PA. Titolo richiesto laurea specialistica. Durata collaborazione 24 mesi. Sede di lavoro da remoto ( AVVISO ); 2 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0120/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in tema di transizione ecologica, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile nella pubblica amministrazione. Titolo richiesto laurea specialistica. Durata collaborazione 24 mesi. Sede di lavoro da remoto ( AVVISO ); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0124/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in qualità di instructional design di corsi e-learning. Titolo richiesto diploma. Durata collaborazione 24 mesi. Sede di lavoro da remoto ( AVVISO ); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0125/2024.

Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in sviluppo di unità didattiche multimediali. Titolo richiesto diploma. Durata collaborazione 24 mesi. Sede di lavoro da remoto (AVVISO); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA – PNRR ITALIA” – COD. 0128/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in materia di parità di genere e politiche di inclusione. Titolo richiesto laurea specialistica. Durata collaborazione 24 mesi. Sede di lavoro da remoto (AVVISO); 2 risorse da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Azioni di rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano per il miglioramento del benessere sociale Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020 Linea 1 Azione 1.3 ” – COD. 0131/2024. Livello di seniority: oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in progettazione e gestione di attività formative. Titolo richiesto laurea triennale. Durata collaborazione 4 mesi. Sede di lavoro sede del Formez PA di Napoli (AVVISO); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Uffici di prossimità. Regione Sardegna: La giustizia più vicina ai cittadini” – COD. 0139/2024. Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in Realizzazione di prodotti grafici. Titolo richiesto diploma. Durata collaborazione 2 mesi. Sede di lavoro propria (AVVISO); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Uffici di prossimità. Regione Sardegna: La giustizia più vicina ai cittadini” – COD. 0141/2024.

Livello di seniority: oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in progettazione e realizzazione di prodotti video. Titolo richiesto diploma. durata collaborazione 2 mesi. Sede di lavoro propria (AVVISO); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Azioni di rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano per il miglioramento del benessere sociale – Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020 Linea 4 e 5” -COD. 0153/2024. Livello di seniority: oltre 10 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in progetti di cittadinanza attiva. Titolo richiesto laurea specialistica. Durata collaborazione 14 mesi. Sede di lavoro nelle Amministrazioni interessate al Progetto Scuole primarie di Caivano (AVVISO); 1 risorsa da impegnare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “Azioni di rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano per il miglioramento del benessere sociale – Programma Operativo Complementare al PON 2014-2020 Linea 4 e 5” – COD. 0160/2024. Livello di seniority: oltre 1 anno fino a 3 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in progetti di cittadinanza attiva. Titolo richiesto laurea specialistica.

Durata collaborazione 14 mesi. Sede di lavoro nelle Amministrazioni interessate al Progetto Scuole primarie di Caivano (AVVISO).

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere in possesso di una delle condizioni indicate negli avvisi; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. A seconda del profilo professionale oggetto dell’avviso di Formez PA sono richiesti ulteriori requisiti specifici, che riguardano il titolo di studio e la tipologia e durata dell’esperienza lavorativa maturata. Per tutti i dettagli si rimanda alla lettura degli avvisi.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il giorno 8 aprile 2024, esclusivamente in via telematica tramite il portale di reclutamento inPa.