Aeronautica militare, concorso per allievi marescialli: il bando

Il ministero della Difesa ha indetto il concorso per allievi marescialli dell’aeronautica 2024. Trecento i posti a disposizione per il reclutamento di allievi che seguiranno il 27° corso biennale (2024 – 2026). La selezione pubblica è aperta a militari e a civili in possesso di diploma o che siano in grado di conseguirlo entro l’anno solare in cui è bandito il concorso. È possibile presentare la domanda di ammissione a partire dal 5 aprile 2024 e fino al 4 maggio 2024.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani; aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari; godere dei diritti civili e politici; aver compiuto il 17esimo anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26esimo anno di età; se minorenni, avere il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze Armate; essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione; non essere stati condannati per delitti non colposi; se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale; non essere sottoposti a misure di prevenzione; aver tenuto condotta incensurabile; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.