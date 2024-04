Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario, concorso per funzionari: il bando

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva, qualora soggetti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici: laurea triennale o diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico o laurea specialistica a ciclo unico o diploma accademico di primo e secondo livello del settore Afam; capacità di utilizzo a livello avanzato almeno delle applicazioni Word, Excel, Power Point, Teams del pacchetto Office.