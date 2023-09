Inail, concorsi per impiegati e operai presso la tipografia: i requisiti, i bandi

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha bandito concorsi pubblici per impiegati e operai che verranno impiegati presso la tipografia. Chi verrà selezionato sottoscriverà contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

BANDO IMPIEGATI C/2

BANDO IMPIEGATI B/3

BANDO OPERAI C/2

Le mansioni

Gli impiegati assunti svolgeranno le mansioni di addetti amministrativi, mentre gli operai si occuperanno delle attività connesse alla preparazione e realizzazione di prodotti editoriali.

I profili

I candidati verranno reclutati nei profili professionali del “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali” e lavoreranno presso la tipografia di Milano: 2 unità di personale da inquadrare nella categoria professionale C/2, profilo degli impiegati; 3 unità di personale da inquadrare nella categoria professionale B/3, profilo degli impiegati; 4 unità di personale da inquadrare nella categoria professionale C/2, profilo degli operai.

I requisiti generali

I candidati devono possedere: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, qualora soggetto agli obblighi di leva; conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.

I requisiti specifici

I candidati devono inoltre avere i requisiti specifici del ruolo per il quale presentano domanda: Impiegati di categoria C/2 il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; gli impiegati di categoria B/3 il diploma professionale di Tecnico grafico; gli operai di categoria C/2 la qualifica professionale di Operatore grafico.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va inviata entro il 10 ottobre, solo online, autenticandosi con Spid/Cie/Cns/eIdas, compilando il format di candidatura sul Portale inPA.