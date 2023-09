Vigili del fuoco, concorso per ingegneri e architetti: i requisiti, il bando

Il ministero dell'Interno ha indetto un bando di Concorso per vigili del fuoco nella qualifica di vice direttori del ruolo dei direttivi. Si tratta di 88 posti e la selezione pubblica è rivolta a ingegneri e architetti.

IL BANDO

I requisiti

I candidati al concorso per ingegneri ed architetti nel ruolo di vice direttori dei vigili del fuoco devono possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; età non superiore agli anni 35. Non è soggetta ai limiti massimi di età la partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell’Interno; possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, giusta decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009. Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM);

abilitazione professionale attinente ai titoli di cui sopra; possesso delle qualità morali e di condotta.

I riservisti

Sono previste le riserve di posto: il 25% dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al successivo articolo 2 ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria; il 10% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio e che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;

il 2% dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 25 ottobre 2023. La domanda per essere ammessi al concorso vice direttori deve essere compilata esclusivamente con la procedura telematica disponibile sul sito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.