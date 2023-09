Ministero della Cultura, bando per cloud specialist: di cosa si occupa, il bando

Il ministero della cultura cloud specialist, una professione molto ricercata nell’ultimo periodo. La selezione, infatti, prevede un incarico di collaborazione presso la direzione generale organizzazione del ministero della cultura, a valere sulle risorse del Pnr, per attuare gli interventi di realizzazione del progetto “Infrastruttura cloud”.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono possedere alcuni requisiti. Occorre laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente: informatica (LM18); ingegneria delle telecomunicazioni (LM27); ingegneria elettronica (LM29); ingegneria informatica (LM32); esperienza almeno quinquennale in Management Consulting in ambito IT / Digital / Trasformazione digitale.

Cloud specialist, cos’è

Si tratta di un esperto in possesso di comprovata esperienza tecnica, progettuale e gestionale in ambito infrastrutture digitali e cloud, supporta il processo di migrazione in Cloud, con particolare riferimento a definizione, monitoraggio, valutazione e aggiornamenti del Progetto operativo afferente il subinvestimento in oggetto; monitoraggio e valutazione tecnica e di congruità generale e specifica relativa ai singoli investimenti rispetto alla rispondenza agli obiettivi fissati dall’Amministrazione in relazione all’esecuzione del sub-investimento in oggetto e, in particolare, per gli aspetti di innovazione tecnologica e di trasformazione organizzativa collegata; individuazione dei rischi e delle soluzioni alle criticità collegate alle scelte e realizzazioni delle componenti tecnologiche e architetturali; valutazione della sostenibilità del progetto nel tempo specie per le componenti tecnologiche; convalida formale della congruità tecnica, economica e temporale relativa alla realizzazione delle componenti tecnologiche e architetturali del sub-investimento in oggetto, a supporto delle attività di verifica e attestazione in capo al DEC del progetto; supporto all’identificazione degli standard tecnico-informatici di riferimento nell’ambito nazionale ed internazionale; realizzare i progetti Cloud predisposti dai Software Architect; gestire i servizi di Cloud storage; ottimizzare le performance delle soluzioni Cloud selezionate; studiare i servizi e le architetture fornite dai Cloud provider.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2023 tramite il portale del reclutamento inPA.