Autorità nazionale anticorruzione, concorso per funzionari: i requisiti e il bando

L'autorità nazionale anticorruzione ha indetto un concorso per funzionari da impiegare in diversi ambiti. La selezione pubblica è finalizzata all’assunzione a tempo determinato per l’attuazione dell’intervento “Interoperabilità – E-service Anac” della Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” nell’ambito del Pnrr.

IL BANDO

I requisiti generali

I candidati devono possedere: cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; idoneità fisica; età non inferiore agli anni diciotto; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; buona condotta e qualità morali quali previste per l’accesso ai concorsi in magistratura; inclusione nell’elettorato politico attivo; assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; possesso dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali.

I posti a concorso

Il concorso servirà per selezionare 4 funzionari da impiegare in diversi ambiti: uno con profilo di Project manager per progetti IT complessi; un altro ancora unità con profilo di Architetto sistemi IT e modelli di interoperabilità; uno con profilo di Software Engineer; e infine uno con profilo di Data Scientist.

I requisiti specifici

In base alla candidatura, sono richiesti requisiti specifici. Per project manager, laurea magistrale in una delle classi di laurea in ingegneria, dalla classe LM20 alla LM35 comprese, o in una delle seguenti classi, o titoli equiparati secondo la normativa vigente: scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); fisica (LM-17); matematica (LM-40); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44); informatica (LM-18); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91)

documentata esperienza specialistica di almeno cinque anni nell’ultimo decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso e maturata successivamente al conseguimento di uno dei titoli di studio sopraelencati, in attività di lavoro in uffici pubblici e privati in almeno uno dei seguenti ambiti: coordinamento di progetti di sviluppo di sistemi web e di piattaforme interoperabili anche con l’utilizzo delle piattaforme abilitanti PA (PagoPA, SPID, CIE, PDND, ecc.); ruolo di project management officer (PMO), program/project manager, direttore dell’esecuzione di contratti di servizi ICT per lo sviluppo e la gestione di sistemi complessi; certificazione, in corso di validità, attestante la conoscenza della lingua inglese almeno di livello pari a B2; certificazione di Project manager (PMP-PMI, Prince2, ISIPM, UNI 11648:2016 o equivalente). Per architetto, laurea magistrale in una delle classi di laurea in ingegneria (dalla classe LM20 alla LM35 comprese) o in una delle seguenti classi, o titoli equiparati secondo la normativa vigente: scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); fisica (LM-17); matematica (LM-40); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44); informatica (LM-18); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91). Serve inoltre documentata esperienza specialistica di almeno tre anni nell’ultimo decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso e maturata successivamente al conseguimento di uno dei titoli di studio sopraelencati in attività di lavoro in uffici pubblici e privati in almeno uno dei seguenti ambiti: disegno di architetture IT; progettazione e sviluppo di sistemi distribuiti API-oriented e microservices-oriented; progettazione e sviluppo di sistemi e servizi applicativi complessi secondo i moderni paradigmi di interoperabilità; certificazione, in corso di validità, attestante la conoscenza della lingua inglese almeno di livello pari a B2. Per software engineer, laurea magistrale in una delle classi di laurea in ingegneria (dalla classe LM20 alla LM35 comprese) o in una delle seguenti classi, o titoli equiparati secondo la normativa vigente: scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); fisica (LM-17); matematica (LM-40); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44); informatica (LM-18); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91). Occorre, inoltre, documentata esperienza specialistica di almeno tre anni nell’ultimo decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso e maturata successivamente al conseguimento di uno dei titoli di studio sopraelencati, in attività di lavoro in uffici pubblici e privati in almeno uno dei seguenti ambiti: sviluppo di piattaforme digitali anche Cloud oriented; progettazione e sviluppo di servizi applicativi complessi e distribuiti; interfacce API Rest/SOAP: progettazione e sviluppo a microservizi; sviluppo e deploy di applicazioni su piattaforme tecnologiche a container; sviluppo secondo il modello CI/CD e DevOps; certificazione, in corso di validità, attestante la conoscenza della lingua inglese almeno di livello pari a B2. Infine, per data scientist, laurea magistrale in una delle classi di laurea in ingegneria (dalla classe LM20 alla LM35 comprese) o in una delle seguenti classi, o titoli equiparati secondo la normativa vigente: scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); fisica (LM-17); matematica (LM-40); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44); informatica (LM-18); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91).

Occorre, inoltre, documentata esperienza specialistica di almeno tre anni nell’ultimo decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso e maturata successivamente al conseguimento di uno dei titoli di studio sopraelencati, in attività di lavoro in uffici pubblici e privati in almeno uno dei seguenti ambiti: modellazione e rappresentazione dei dati; progettazione e sviluppo di database e architetture di gestione e persistenza dei dati con tecnologie relazionali, NoSQL e Datalake anche in ambito Cloud; i motori di data flow management ed ETL; Data Visualization Tools e piattaforme di Business Intelligence; piattaforme di Search Engine e tecniche di ottimizzazione dei dati; linguaggi per l’interrogazione e la manipolazione dei dati; certificazione, in corso di validità, attestante la conoscenza della lingua inglese almeno di livello pari a B2.

Come presentare la domanda

I candidati possono presentare la domanda di partecipazione al concorso per funzionari entro le ore 12 del 23 settembre 2023 esclusivamente per via telematica, collegandosi al portale di reclutamento inPA.