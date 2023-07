Centro nazionale delle ricerche, concorso per funzionari amministrativi: i requisiti, il bando

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto un concorso per 36 funzionari amministrativi. La selezione pubblica prevede l’assunzione a tempo indeterminato delle risorse – profilo Funzionario di Amministrazione, V livello professionale, presso diverse sedi in Italia.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono possedere, come requisiti: cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; età non inferiore a 18 anni; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati interdetti dai pubblici uffici e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

I requisiti specifici

Ai candidati è richiesto anche il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale (L) in L14 Scienze dei servizi giuridici, L16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L33 Scienze economiche;

diploma di laurea (DL) in Economia e commercio, Economia aziendale, Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione; laurea specialistica (LS): 22/S, 64/S, 71/S, 84/S; laurea magistrale (LM): LMG01, LM-56, LM-63, LM-77.

Le sedi

I 36 posti di lavoro sono disponibili presso la: Città Metropolitana di Venezia 1 posto; Città Metropolitana di Milano 8 posti; Città Metropolitana di Firenze 6 posti; Città Metropolitana di Genova 1 posto; Città Metropolitana di Bologna 2 posti; Città Metropolitana di Torino 2 posti; Provincia di Monza e della Brianza 2 posti; Provincia di Padova 2 posti; Provincia di Pavia 3 posti; Provincia di Pisa 6 posti;

Provincia di Parma 1 posto; Provincia di Ancona 1 posto; Provincia di Trieste 1 posto. È consentita la presentazione di una sola domanda di partecipazione per un solo codice e ambito territoriale.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 18 del 7 agosto 2023 tramite procedura telematica.