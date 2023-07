Camera dei deputati: concorsi per interpreti e autisti, come partecipare

Due concorsi della Camera dei deputati sono stati banditi per il reclutamento di autisti e interpreti/traduttori. Le selezioni pubbliche sono aperte a diplomati e laureati.

IL BANDO PER INTERPRETI

IL BANDO PER AUTISTI

I profili cercati

Si tratta in totale di 16 posti di lavoro (assunzione con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati): 10 collaboratori tecnici addetti al reparto autorimessa; 6 interpreti traduttori della Camera dei deputati (codice C11), di cui 3 posti per interprete-traduttore con prima lingua obbligatoria inglese e seconda lingua obbligatoria, a scelta del candidato, tra francese, spagnolo e tedesco; 1 posto per interprete-traduttore con prima lingua obbligatoria francese e seconda lingua obbligatoria inglese; 1 posto per interprete-traduttore con prima lingua obbligatoria spagnolo e seconda lingua obbligatoria inglese; 1 posto per interprete-traduttore con prima lingua obbligatoria tedesco e seconda lingua obbligatoria inglese.

I requisiti generici

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generici: cittadinanza italiana; età non superiore a 45 anni, il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°anno; idoneità fisica; godimento dei diritti politici; assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell’allegato C al bando, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

I requisiti specifici

Per quanto riguarda gli autisti, i candidati devono possedere: patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti; possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB, oppure il possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) richiesta per l’autotrasporto di persone, oppure un’esperienza di lavoro documentata di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni come conducente di autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei corpi militari; possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I candidati per il ruolo di interprete devono avere

uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale LM-94 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero corrispondente diploma di laurea del vecchio ordinamento; laurea magistrale LM-36, LM-37, LM-38 ovvero corrispondente laurea specialistica, ovvero corrispondente diploma di laurea del vecchio ordinamento.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione ai concorsi della Camera dei deputati per autisti e interpreti devono essere presentate entro le ore 18 del 6 agosto 2023 tramite procedura telematica, collegandosi al sito della Camera dei deputati.