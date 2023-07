Corte dei Conti, concorso per informatici: i requisiti, come presentare la domanda

Un concorso è stato bandito dalla Corte dei Conti per il reclutamento di informatici nei ruoli del personale amministrativo. I vincitori saranno inquadrati nell’area funzionari (informatici) e verranno assegnati agli uffici centrali e periferici, il contratto sarà a tempo indeterminato. Dopo aver pubblicato la graduatoria definitiva dei sei vincitori del concorso, l’Amministrazione renderà note le sedi di lavoro, tramite pubblicazione sul sito istituzionale alla voce “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti civili e politici;

idoneità alla mansione da svolgere; qualità morali e condotta incensurabile; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in Ingegneria Informatica. Ovvero devono possedere uno dei titoli afferenti alle seguenti classi di laurea: magistrale in Fisica (LM-17); magistrale in Informatica (LM-18);– magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32); magistrale in Matematica (LM-40); magistrale in Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche (LM-43);

magistrale in Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria (LM-44); magistrale in Sicurezza Informatica (LM-66); magistrale in Scienze Statistiche (LM-82); magistrale in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie (LM-83); magistrale in Tecniche e Metodi per la Società dell’Informazione (LM-91); magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27); magistrale in Ingegneria Elettronica (LM-29); magistrale in Ingegneria Gestionale (LM-31); magistrale in Data Science (LM-91); in Ingegneria dell’informazione (L-08); in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30); in Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31); in Scienze matematiche (L-35); in Statistica (L-41);

oppure laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento equiparato alle nuove classi delle lauree specialistiche e magistrali.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente online entro le ore 16.30 del 10 agosto 2023. I candidati devono registrarsi al Portale concorsi della Corte dei conti e seguire la procedura indicata, selezionando il concorso “C – 6 informatici – 6 posti” e dovranno compilare il format on-line.