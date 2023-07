Polizia, concorso per 1650 allievi agenti: i requisiti, le prove e come presentare la domanda

Il ministero dell'Interno ha indetto un concorso per 1650 allievi agenti di polizia, rivolto a civili in possesso del titolo di studio del diploma. La selezione avverrà attraverso una prova d’esame scritta; accertamenti dell’efficienza fisica; accertamento dell’idoneità psico-fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale.

IL BANDO

I requisiti

Per partecipare al concorso è necessario possedere: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame scritta; aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26º anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati;

possesso delle qualità di condotta previste dalla legge; efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

I riservisti

Sui posti messi a concorso opera la riserva per 15 posti in favore dei possessori dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Le prove

La selezione del concorso allievi agenti di polizia prevede prova d’esame scritta; accertamenti dell’efficienza fisica; accertamento dell’idoneità psico-fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale. La prova scritta consisterà in un questionario con domande a risposta sintetica o con risposta a scelta multipla, predisposto mediante un processo di randomizzazione di una banca dati che sarà pubblicata almeno 20 giorni prima della prova stessa sul sito internet della polizia nella sezione concorsi. I candidati saranno sottoposti poi a prove di efficienza fisica (corsa mt. 1000 – salto in alto – piegamenti sulle braccia); accertamenti psico fisici (esame clinico, valutazione psichica, accertamenti strumentali e di laboratorio); accertamenti attitudinali (accertamento dell’attitudine del candidato al servizio di polizia attraverso batterie di test collettivi e individuali e un colloquio psicologico).

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata e presentata dal 12 luglio al 10 agosto 2023 esclusivamente online, mediante la procedura telematica disponibile sul portale concorsi della polizia.