Dal Superbonus agli incentivi per le famiglie: tutte le agevolazioni in scadenza il 31 dicembre 2022

Diversi i bonus del vecchio governo che scadranno a fine anno ed altri che sono stati prorogati con termine sempre 31 dicembre: dal Superbonus alle agevolazioni per le famiglie.

Superbonus

Un incentivo che scadrà il 31 dicembre è il Superbonus al 110% per villette unifamiliari e gli immobili autonomi, a patto che entro il 30 settembre 2022 sia stato compiuto il 30% dei lavori. Per i condomini, invece, è prevista una riduzione dal 110% al 70% nel 2024 e una ulteriore al 65% nel 2025. Per i lavori edilizi intrapresi nelle zone colpite dal terremoto, invece, è stata concessa una proroga del 110% fino al 31 dicembre 2025. Nella prossima legge di bilancio la misura dovrebbe cambiare ancora.

Bonus facciate

Come tutti i bonus casa, scade il tempo massimo per effettuare il pagamento del 60% delle opere, mentre i lavori potranno continuare anche oltre il 31 dicembre. Nel corso del 2022, il bonus facciate aveva già subito una riduzione della percentuale dal 90% al 60%.

Bonus asilo e bebè

In scadenza tutte le agevolazioni rivolte alle famiglie. Al capolinea il bonus asilo nido, per pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare a favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche; e il bonus bebè, l’assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).

Taglio accise

Lo sconto sul prezzo dei carburanti sarà prorogato fino alla fine dell’anno. La Nadef, appena pubblicata dal Mef, stabilisce che il prossimo decreto Aiuti (cosiddetto quater) riproporrà il taglio delle accise.

Sisma bonus

Il 31 dicembre 2022 scade anche il Sismabonus, la misura rivolta a chi compra dalle imprese degli immobili che sono destinati alla demolizione con ricostruzione. È prevista ancora l’agevolazione al 110% per i rogiti stipulati entro la fine dell’anno che rispettino alcune condizioni: aver sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato entro il 30 giugno scorso; aver versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta; aver ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali; aver ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico.

Bonus casa under 36

Gli under 36 che hanno intenzione di acquistare un immobile hanno tempo fino al 31 dicembre per ricevere l’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis, che consiste in una serie di sconti sulle imposte da pagare al momento dell’atto e per la stipula del mutuo. I beneficiari devono avere, oltre a un’età entro i 35 anni, un Isee fino a massimo 40 mila euro in corso di validità al momento del rogito.

Bonus trasporti

Anche il bonus trasporti, partito il primo settembre scorso, scadrà il 31 dicembre. In generale, la misura può coprire anche il 100% delle spese per l’acquisto o il rinnovo di abbonamenti, ma non può superare il tetto dei 60 euro.

