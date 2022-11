Nuovo bonus cinema ma occorrerà lo Spid: come funzionerà lo sconto sul biglietto

Nuovo bonus cinema in arrivo. Ad annunciarlo il neo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha reso noto che è previsto uno stanziamento da 10 milioni di euro per riportare le persone nelle sale.

Il bonus cinema, come funziona

Novità assoluta anche per ottenere lo sconto perchè occorrerà essere in possesso dello Spid. La riduzione sarà valida soltanto per chiunque sia in possesso dell'identità digitale. “Si potrà andare al cinema”, ha chiarito nel dettaglio il ministro, “usufruendo di uno sconto di 3-4 euro tramite lo Spid, da parte di tutti e fino a quando non si esaurirà lo stanziamento di 10 milioni di euro, già impostato e a cui va data attuazione”. Il ministro ha poi precisato che “è una misura che ho trovato", "lo stanziamento c’era e bisogna dare esecuzione. Io le cose decise le porto avanti".

Sconto con lo Spid, come funziona

Per usufruire dello sconto, chi andrà al cinema dovrà scaricare un QR tramite lo Spid che darà così accesso allo sconto in biglietteria.

Sangiuliano boccia i musei gratis

Il titolare del Mic si è detto invece "contrario" alla proposta del sottosegretario al ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi, per l'ingresso gratis nei musei. "Sarebbe una misura che non reggerebbe sul piano economico dei conti e che, tra l'altro, porterebbe a deprezzare il valore delle opere d'arte esposte", mentre "la cultura e l'arte possono essere un fattore di incremento del nostro Pil" .

