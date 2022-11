Assegno Unico, il pagamento a novembre: come cambiano le soglie Isee

Assegno Unico in arrivo anche nel mese di novembre. Due le date da tenere d'occhio a seconda di chi l'ha richiesto. Dal mese scorso, inoltre, per l'Assegno Unico è entrato in vigore retroattivamente l'aumento degli importi relativo ai figli maggiorenni con disabilità, previsto dal decreto Semplificazioni del 21 giugno.

Assegno Unico, quando verrà erogato

La mensilità di novembre dell'Assegno Unico verrà erogata entro il 15 del mese, mentre i genitori che sono anche percettori del Reddito di Cittadinanza dovranno attendere il 27 novembre per l'integrazione accreditata sull'apposita card di Poste Italiane. L'Assegno Unico arriverà o su conto corrente bancario o sulla carta Rdc, su conto corrente postale, carta di credito o di debito e libretto di risparmi. È possibile anche la consegna di contante presso uno sportello postale.

Per chi aumentano gli importi

Per quanto riguarda il 2022, aumenta l'importo per i genitori con figli maggiorenni con disabilità. Le mensilità arretrate saranno accreditate con un conguaglio, che, però, non sarà uguale per tutti. I genitori dei ragazzi maggiorenni disabili che hanno fatto domanda entro lo scorso 30 giugno riceveranno anche gli arretrati dei mesi precedenti; che ha presentato la domanda dopo il 30 giugno, invece, percepirà gli arretrati a partire dal mese di luglio.

Le variazioni delle soglie Isee

Sulle soglie Isee ci saranno conseguenze in base alla rivalutazione. Oggi occorre un Isee massimo di 15mila euro per poter avere il massimo dell’importo ottenibile. Dal 2023, invece, basterà non superare la soglia di 16.095 euro. L’importo minimo scatterà solo al raggiungimento di un Isee di 42.920 euro (ad oggi è di 40.000). Per la maggiorazione spettante agli ex percettori di assegni familiari con Isee inferiore ai 25 mila euro l’aumento è fino a 190 euro al mese.

