Bonus 150 euro, domanda online entro il 31 gennaio 2023: chi deve presentarla

Via libera alle domande online per ricevere il bonus 150 euro. Con la circolare numero 127 del 16 novembre 2022, L'Inps ha chiarito alcuni dettagli per ricevere l’indennità contro il caro prezzi prevista dal Decreto Aiuti ter.

Chi deve presentare la domanda entro il 31 gennaio 2023

I chiarimenti riguardano la platea di cittadine e cittadini diversi dai lavoratori dipendenti che, direttamente o su richiesta, ricevono il beneficio dall’INPS, come previsto dall’articolo 19 del DL n. 144 del 2022. I beneficiari e le beneficiarie che non ricevono automaticamente il pagamento possono richiedere l’erogazione delle somme entro la scadenza del 31 gennaio 2023.

Le categorie di lavoratori

Devono presentare la domanda online all’Inps entro il 31 gennaio 2023: i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; i dottorandi/e e assegnisti/e di ricerca; i lavoratrici e lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; i lavoratrici e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Devono avere avuto un reddito non superiore a 20.000 euro nel 2021.

Come richiedere il bonus

Il bonus può essere richiesto: tramite il portale INPS; tramite il servizio di Contact Center Multicanale al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); tramite gli Istituti di Patronato. Come specifica la circolare numero 127 del 16 novembre 2022, ci sarà tempo per procedere con la domanda fino alla scadenza del 31 gennaio 2023.

