Carabinieri, al via il concorso per ufficiali della riserva selezionata: ecco come partecipare

Al via il concorso per la selezione e l'arruolamento di Ufficiali della riserva selezionata dell’Arma dei Carabinieri. Gli Ufficiali saranno selezionati da un bacino di professionisti provenienti dalla vita civile, in possesso di spiccate professionalità "in grado di prestare un’opera proficua nelle forze armate".

Fino al prossimo 18 settembre è possibile presentare la domanda per partecipare attraverso il portale www.carabinieri.it seguendo l'iter dedicato. Gli Ufficiali saranno selezionati da un bacino di professionisti provenienti dalla vita civile.

Il personale individuato verrà affiancato al personale in servizio permanente, per determinati periodi di tempo, per esigenze correlate ad attività addestrative, operative e logistiche delle Forze Armate, sia sul territorio nazionale sia all’estero. Tra le novità più importanti di quest’anno c'è la riduzione del limite d’età che passa dai 27 ai 25 anni.

E' scaduto lo scorso 11 agosto il concorso per diventare carabiniere: sono 4.189 i posti per entrare a far parte dell'Arma. Tra i posti messi a disposizione 2.910 sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio.

Sono 1.247 i posti riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età (il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare). Infine sono 32 i posti riservati di cui 11, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

