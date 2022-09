Concorsi pubblici: i bandi in scadenza a settembre 2022

Bandi di concorsi pubblici in scadenza nel mese di settembre. Si tratta, tra gli altri, di posti all’Agenzia delle Entrate, all'Inail e alla Corte dei conti.

Inail

L'Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha indetto due concorsi per dirigenti medici e infermieri professionali per la copertura di 170 posti di lavoro. I vincitori delle selezioni saranno assunti a tempo determinato. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate fino al 6 settembre 2022.

Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato della durata di due anni, per il Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale. La scadenza è fissata per l'11 settembre 2022.

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso per reclutare 900 assistenti tecnici. Il bando è rivolto a diplomati, geometri e periti, e prevede l’assunzione delle risorse a tempo indeterminato presso gli uffici di tutto il territorio nazionale. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 23 settembre 2022.

Progetto CARG

Bando di concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per un posto per il profilo di collaboratore tecnico VI livello - del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, della durata di 36 mesi, per il “supporto tecnico specialistico per lo svolgimento di attività relative alla comunicazione riguardante il Progetto di realizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 - Progetto CARG - profilo videomaker e fotografo”. Scadenza fissata al 25 settembre.

Agenzia delle Dogane

Due nuovi bandi per il concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane: il calendario e le date complete per le selezioni sono resi disponibili con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – concorsi ed esami n.69 del 30 agosto 2022. I due bandi coinvolgeranno, rispettivamente, 980 unità di personale da assumere presso le strutture centrali e regionali dell’Agenzia delle Dogane. Potranno partecipare sia i candidati laureati sia i candidati diplomati, che potranno inviare le domande seguendo le indicazioni contenute nei singoli bandi di cui si attende la pubblicazione. La domanda dovrà essere presentata entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso. Pertanto la scadenza è fissata al 29 settembre 2022.

Ministero della Difesa

Bando di concorso per il reclutamento di 15 dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa. I vincitori della selezione, di cui 13 amministrativi e 2 tecnici, saranno destinati agli uffici del dicastero sul territorio nazionale. Sarà possibile candidarsi dal 1º settembre 2022 al 1º ottobre 2022.

© Riproduzione riservata