Autorità garante della concorrenza e del mercato, concorso per 12 funzionari

Un concorso per funzionari con formazione giuridica, finalizzato alla copertura di 12 posti di lavoro, a Roma, è stato indetto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il bando di concorso prevede l’assunzione in prova dei candidati con successiva possibile assunzione in servizio effettivo.

I requisiti

I requisiti generici sono: cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; idoneità fisica alle mansioni; inclusione nell’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l’impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti; assenza di attività incompatibili con le funzioni dell’Autorità o abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

Titolo di studio

I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea quadriennale del vecchio ordinamento o di laurea specialistica / magistrale in Giurisprudenza o laurea equipollente. Il titolo di studio, anche estero, dovrà essere stato conseguito da almeno 3 anni e con votazione non inferiore a 105/110. È richiesta l’esperienza qualificata triennale in materie giuridiche attinenti agli interessi dell’Autorità, maturata successivamente alla laurea, attraverso una delle seguenti attività: attività svolte presso istituzioni, enti o amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o europee o di altri Stati membri dell’Unione europea, svolte con particolare riferimento alla tutela della concorrenza, alla tutela del consumatore o alla regolazione dei mercati; attività svolte presso imprese pubbliche o private, svolte con particolare riferimento alla tutela della concorrenza, alla tutela del consumatore o alla regolazione dei mercati; conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di un master di primo o di secondo livello o di corsi di specializzazione post laurea equivalenti della durata di almeno un anno accademico in materie giuridiche, in cui sono state approfondite tematiche relative alla tutela della concorrenza alla tutela del consumatore o alla regolazione dei mercati; patrocinio legale o di consulenza giuridica, svolta con particolare riferimento alla tutela della concorrenza, alla tutela del consumatore o alla regolazione dei mercati; ricerca e/o di insegnamento svolta presso università o istituti nazionali e internazionali di ricerca, con particolare riferimento alla tutela della concorrenza, alla tutela del consumatore o alla regolazione dei mercati.

Le prove

La prima prova pratica scritta consiste nella verifica della capacità di impostare, sviluppare e risolvere correttamente una o più questioni attinenti alla tutela della concorrenza e alla tutela del consumatore, e di applicare la relativa normativa nazionale e comunitaria. La seconda prova scritta sarà su diritto costituzionale o amministrativo; diritto della concorrenza interno e dell’Unione europea e della tutela del

consumatore. Poi, una prova orale per la verifica della conoscenza delle seguenti materie: diritto pubblico dell’economia; diritto dell’Unione europea; elementi di economia industriale; conoscenza approfondita della lingua inglese (lettura e commento di un brano e conversazione).

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso AGCM 2022 per funzionari formazione giuridica dovrà essere presentata, entro le ore 18 del 29 settembre 2022, utilizzando la procedura online.

© Riproduzione riservata