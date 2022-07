Carabinieri, al via il concorso per 4.189 posti: ecco come fare domanda

Sono 4.189 i posti per entrare a far parte dell'Arma: al via il concorso per diventare carabiniere. Fino al prossimo 11 agosto è possibile presentare la domanda per partecipare attraverso il portale www.carabinieri.it seguendo l'iter dedicato.

Tra i posti messi a disposizione 2.910 sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio. Sono 1.247 i posti riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età (il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare). Infine sono 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) i posti riservati di cui 11, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Lo scorso 4 aprile era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un bando per il ruolo di tenente e di tipo tecnico nell'Arma dei carabinieri. I posti messi a disposizione dal bando erano 13. Undici riservati ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dal bando, di cui 3 posti per specialità medicina, 1 posto per specialità veterinaria, 1 posto per specialità psicologia; 1 posto per specialità investigazioni scientifiche – fisica; 1 posto per specialità investigazioni scientifiche – chimica; 1 posti per specialità telematica – informatica; 1 posto per la specialità telematica – telecomunicazioni; 1 posto per la specialità genio; 1 posto per la specialità amministrazione e commissariato.

Due posti erano riservati ai carabinieri in possesso dei requisiti previsti dal bando:1 per la specialità telematica – informatica; 1 per la specialità psicologia.

© Riproduzione riservata