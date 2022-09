Concorsi per infermiere, 81 posti di lavoro: dove e come partecipare

Concorsi per infermiere in tutta Italia: sono 81 i profili professionali ricercati, i cui bandi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una figura molto richiesta dalle Aziende Sanitarie negli ultimi anni.

I requisiti

Per la partecipazione ai concorsi per infermiere occorre il possesso dei seguenti requisiti, generali e specifici: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi inoltre i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo professionale; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; laurea in Infermieristica o diploma universitario di Infermiere Professionale conseguito ai sensi dell’Art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii. o titolo equipollente ex DM 27/07/2000;

Iscrizione al relativo Ordine professionale. Altri particolari requisiti potrebbero essere richiesti dai bandi, come ad esempio il possesso della patente di categoria B.

Le prove

Generalmente le procedure di selezione dei concorsi per diventare Infermiere si articolano in due o tre fasi: un’eventuale prova preselettiva, indetta dalle Amministrazioni dei concorsi a seconda del numero di candidature inviare, prova scritta, prova orale, una eventuale fase di valutazione dei titoli.

L’IPAB di Valdagno ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 12 del 2 ottobre 2022 all’indirizzo: piazza Dante, n. 6/a – 36078 Valdagno (VI), tramite una delle seguenti modalità: servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno via telematica mediante PEC all’indirizzo: info@pec.cssvillaserena.it all’Ufficio Segreteria e Protocollo dell’Ente.

L’ASP di Parma ha indetto un concorso pubblico per esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di 17 posti di infermiere, categoria D. La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo: www.asp.parma.it, sezione “concorsi e selezioni” e compilando lo specifico modulo on-line entro e non oltre il 14 settembre 2022.

L’ASST di Legnano ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta per via esclusivamente telematica tramite la piattaforma presente nel sito: https://asst-ovestmi.iscrizioneconcorsi.it entro il 15 settembre 2022.

E’ stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di trenta collaboratori professionali sanitari, infermieri, categoria D, presso l’ASST di Cremona. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 12 settembre 2022 tramite la piattaforma telematica al seguente indirizzo: ISON Iscrizione Selezioni.

L’ASST di Bergamo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 7 posti del ruolo sanitario, categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – infermiere. Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e dovranno essere presentate entro e non oltre il 19 settembre 2022.

L’ASST di Pavia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – categoria D, con destinazione funzionale iniziale presso l’Ospedale di Mede. La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite inoltro con procedura telematica, registrandosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it entro e non oltre il 18 settembre 2022.

