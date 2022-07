Concorso in polizia, bando per 292 vice ispettori tecnici

Due concorsi per 292 vice ispettori tecnici della polizia sono stati pubblicati. I posti di lavoro da ricoprire interessano i settori accasermamento (100 posti) e telematica (192) e il titolo di studio richiesto per accedere alle selezioni pubbliche è il diploma.

I requisiti per partecipare

Per partecipare occorre avere: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; non aver compiuto 28 anni, salvo le eccezioni indicate nei bandi; idoneità fisica, psichica e attitudinale; non essere stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o nelle forze di polizia oppure non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

assenza di condanna anche non definitiva per delitti non colposi, né essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura o assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono ammessi ai concorsi i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio.

Requisiti specifici per settore accasermamento

Per la candidatura a vice ispettore tecnici settore accasermamento, uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria superiore o titoli equiparati o equipollenti: liceo scientifico, opzione “Scienze applicate”; liceo scientifico; liceo artistico, indirizzo architettura e ambiente; istituto tecnico, settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”; in alternativa e in assorbimento dei diplomi di cui sopra, laurea triennale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (L-P01); ingegneria civile e ambientale (L-07); scienze dell’architettura (L-17); scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21); scienze e tecniche dell’edilizia (L-23); in alternativa e in assorbimento della laurea triennale di cui al punto precedente, laurea magistrale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10); ingegneria civile (LM-23); ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); ingegneria della sicurezza (LM-26).

Requisiti specifici per settore telematica

Per la candidatura a vice ispettore tecnici settore telematica, uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria superiore o titoli equiparati o equipollenti: liceo scientifico, opzione “Scienze applicate”; liceo scientifico; istituto tecnico, settore “Tecnologico”, indirizzi “elettronica ed elettrotecnica” o “informatica e telecomunicazioni”; istituto professionale indirizzo “manutenzione e assistenza tecnica”;

in alternativa e in assorbimento dei diplomi di cui sopra, laurea triennale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: professioni tecniche industriali e dell’informatica (L-P03); ingegneria dell’informazione (L-08); ingegneria industriale (L-09); scienze e tecnologie informatiche (L-31); in alternativa e in assorbimento della laurea triennale di cui al punto precedente, laurea magistrale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente: informatica (LM-18); ingegneria dell’automazione (LM-25); ingegneria della sicurezza (LM-26); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria elettronica (LM-29); ingegneria informatica (LM-32); sicurezza informatica (LM-66); fisica (LM-17); matematica (LM-40).

La selezione

Entrambi i concorsi per diplomati indetti dalla polizia saranno articolati nel seguente iter selettivo: eventuale prova preselettiva, nel caso in cui pervengano oltre 5.000 candidature; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prova scritta; valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti; prova orale.

Le prove per vice ispettori tecnici settore accasermamento

La prova scritta del concorso per 100 vice ispettori tecnici settore accasermamento avrà una durata massima di 6 ore e consisterà in un elaborato sulle seguenti materie: tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, progettazione, costruzioni, impianti, gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, estimo civile, tecnologia delle costruzioni. L’ammissione alla prova orale sarà comunicata ai candidati, insieme all’indicazione del voto riportato, almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche l’accertamento della lingua inglese e delle conoscenze informatiche.

Le prove per vice ispettori tecnici settore telematica

La prova scritta per 192 vice ispettori tecnici settore telematica (6 ore al massimo) consisterà nella stesura di un elaborato sulle seguenti materie: comunicazioni elettroniche, reti e sistemi di comunicazione via cavo e via etere, protocolli di reti e di trasposto, servizi e sicurezza sulle reti di comunicazione, elementi di matematica probabilistica e statistica, architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi, reti di calcolatori, protocolli di comunicazione, elementi di ingegneria del software, linguaggi di programmazione, basi di dati. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10. La prova orale verterà sui medesimi argomenti della prova scritta, nonché sull’accertamento della conoscenza dell’inglese.

Come presentare la domanda

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate a partire dal 2 luglio 2022 fino alle ore 23.59 del 1° agosto 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile a questa pagina, dove cliccare su “Concorso Pubblico”, quindi accedendo con SPID o CIE.

