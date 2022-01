Covid, 7.997 nuovi casi e 34 morti in Sicilia: aumentano i ricoveri

In calo il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.997 su 43.433 tamponi processati e l'indice di positività è al 18,4%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.133 i nuovi casi su 46.517 tamponi e il tasso di positività era al 18,5%. Sono 34 i decessi (divisi in più giorni) e 1.748 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+17 sul dato di ieri); stesso numero di ieri in terapia intensiva. L'Isola occupa la nona posizione nella classifica dei contagi, al primo posto la Lombardia.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1956 casi, Catania 1979, Messina 586, Siracusa 804, Trapani 627, Ragusa 779, Caltanissetta 541, Agrigento 620, Enna 105.

© Riproduzione riservata