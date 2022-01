Covid in Sicilia, 8 mila nuovi casi ma scendono i ricoveri. Pesante il bilancio delle vittime: sono 42

Casi stabili in Sicilia a poco più di 8.000 (8.133 per l'esattezza) in 24 ore, ma il numero delle vittime rimane sempre molto, molto alto: ben 42, divisi (come ormai sempre succede) in più giorni.

Tanti per fortuna sono anche i guariti, 1423, e i ricoveri fanno segnare un incoraggiante -3 (1.556 in tutto). Il tasso di positività scende al 18,5% (ieri era al 20%). L'isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 190.802 con un aumento di 6.664 casi.

I guariti sono 1.426 mentre le vittime sono 43 e portano il totale dei decessi a 8.053. In terapia intensiva ci sono 170, lo stesso numero del giorno precedente. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo conta 2.243 casi, Catania 1.623, Messina 586, Siracusa 935, Trapani 445, Ragusa 896, Caltanissetta 590, Agrigento 632, Enna 183.

Sono 192.320 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 228.179. Le vittime sono invece 380 mentre ierinerano state 434.

Sono 1.181.889 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.481.349 . Il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,4% di ieri. Sono 1.688 i pazienti in terapia intensiva, 27 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 134. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.500, ovvero 52 in più rispetto a ieri

