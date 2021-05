Vaccini, in Sicilia un nuovo carico di Moderna: venerdì la consegna di quasi 30mila dosi

In arrivo in Sicilia altre trentamila dosi di vaccino Moderna. Le nuove scorte arrivano proprio nelle ore in cui il dibattito sulle poche somministrazioni e sull’apertura delle vaccinazione ai 50enni nell’Isola la fa da protagonista.

I vaccini Moderna verranno consegnati venerdì dal corriere espresso Sda di Poste Italiane, in prima linea dall’inizio dell’anno nella consegna dei vaccini in Sicilia, recapiterà 29.600 e saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (5.500), Milazzo (4.200), Enna (1.700), Palermo (9.000), Erice Casa Santa (2.200), Siracusa (1.800), Ragusa (1.500), Agrigento (2.200) e Caltanissetta (1.500).

E sul portale creato da Poste Italiane, dalle 20 di domani, sarà possibile inoltrare le richieste di prenotazione da parte dei cittadini over 50.

Il sito su cui collegarsi è: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Ma sarà possibile usare anche altri canali: il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20 –, via sms al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli Atm Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento.

© Riproduzione riservata