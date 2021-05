Oggi la Sicilia cerca la svolta: dalle 20 gli "over 50" potranno prenotare il vaccino, ecco come fare

Da oggi la Sicilia cerca la svolta. A partire dalle 20 chi è nella fascia 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971) potrà prenotare il vaccino sulla piattaforma di Poste italiane. Il via libera definitivo è arrivato con un’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Nello Musumeci, secondo cui gli ultracinquantenni (senza patologie) potranno utilizzare AstraZeneca.

Le somministrazioni, una volta avviate le prenotazioni, inizieranno tra una settimana esatta, giovedì 13 maggio.

La Regione prova un altro tentativo per far decollare la campagna vaccinale che sta attraversando un momento di stallo. La Sicilia è ormai all'ultimo posto della classifica nazionale per percentuale di dosi somministrate, superata anche dalla Calabria.

"Non è vero che in Sicilia non ci occupiamo degli ultra 80enni - ha commentato Musumeci -. Per un mese abbiamo lanciato appelli per fare il vaccino, ma molti sono riottosi verso AstraZeneca, mentre tanti cittadini di diverse fasce di età ci invitano ad accelerare e non possiamo certo aspettare che gli incerti si convincano. Ecco perché abbiamo aperto le prenotazioni ai cinquantenni". E ha aggiunto: "Per gli ultra 80enni ovviamente porte sempre aperte ci sono i medici di famiglia disponibili e i centri di vaccinazione".

OVER 50, COME PRENOTARE

Dalle 20, dunque, via alle prenotazioni per la fascia 50-59 anni. Le procedure sono identiche a quelle per gli altri target della campagna vaccinale: è a disposizione degli utenti la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane, prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, ma si può accedere anche attraverso il portale regionale www.siciliacoronavirus.it.

Da domani, inoltre, nei Centri vaccinali dell’Isola, nell'ambito dell’iniziativa Open day, gli over 50 con patologie di fragilità e tutti i cittadini che rientrano nel target over 60 potranno vaccinarsi (anche senza prenotazione) con una corsia preferenziale.

ISOLE MINORI

La svolta potrebbe passare anche dalle isole minori. Domani infatti prende il via la campagna di immunizzazione degli abitanti maggiorenni delle isole e dei lavoratori stagionali non residenti.

Sarà un week end intenso. Il governo regionale, raccordandosi con il commissario Covid Francesco Paolo Figliuolo, sta preparando il piano per la vaccinazione di massa. Il via coincide con la consegna in Sicilia di 30mila dosi di Moderna, che arriveranno col corriere Sda di Poste Italiane.

In base al piano "isole Covid free", la prima a partire sarà Salina nelle Eolie, dove si comincerà venerdì: 1.400 le persone in lizza. "Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18 anni in su senza prenotazione e senza target - dice il commissario Covid a Messina, Alberto Firenze - Avremo la collaborazione del ministero della Difesa, che ci supporterà con proprio personale".

Nelle altre isole dell'arcipelago, aggiunge Firenze, "si dovrebbe cominciare domenica, al massimo lunedì: Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, quindi Panarea e chiuderemo con Lipari che ha il maggior numero di residenti". "L'obiettivo - osserva Firenze - è di fare in modo di avere le Eolie Covid free in quindici giorni".

A Lampedusa e Linosa - 3.900 persone - si comincerà sabato . "Stiamo chiedendo alla gente di prenotarsi ma solo per una questione di organizzazione per evitare che si creino assembramenti al Poliambulatorio, l'unica struttura dove vengono somministrate le dosi", afferma il sindaco delle Pelagie, Totò Martello.

A Ustica, il sindaco Salvatore Militello, incassate le vaccinazioni di massa (350 abitanti in lista) va oltre e immagina l'accesso all'isola solo ai vaccinati. "Mi rendo conto che sarebbe necessario un accordo con lo Stato o la Regione - dice - ma l'esperienza di questa lunga fase di pandemia ci ha insegnato che è meglio muoversi in tempo e anche in modo autonomo".

© Riproduzione riservata