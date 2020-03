In Sicilia altri 8 casi di coronavirus, ma i ricoverati non aumentano: solo un paziente in terapia intensiva

Aumentano i casi di coronavirus in Sicilia: dai 54 di ieri il bilancio è salito a 62 oggi (dato aggiornato alle 12 di oggi), secondo quanto comunicato dalla Regione all'Unità di crisi nazionale. Ma due terzi dei pazienti contagiati sono a casa, anche se in isolamento, e due sono guariti. Diciannove sono i pazienti attualmente in ospedale e di questi solo uno è in terapia intensiva per precauzione.

Il coronavirus c'è, ieri il dato è cresciuto di una sola unità, oggi di otto, i suoi effetti sulla salute delle persone colpite in Sicilia al momento sono comunque contenuti.

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania). In 41 sono in isolamento domiciliare.

Dei 19 pazienti in ospedale, sette sono ricoverati a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna. Domani il prossimo aggiornamento, come comunica una nota della Regione.

