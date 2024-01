Cristiano De André, omaggio a Gigi Riva: «Quell'incontro con mio padre e la maglia numero 11»

Gigi Riva e Fabrizio De André, un’amicizia nel nome dell’amore per la Sardegna, loro che provenivano dal Nord del Paese. Una terra che ha affascinato entrambi che per motivi diversi sono sbarcati e poi rimasti sull’isola costruendo un legame destinato a fare storia riempiendo pagine memorabili tra sport, arte e musica.

Di quel sodalizio silenzioso quanto intenso c’è il ricordo intimo di Cristiano De André, figlio del cantautore scomparso 25 anni fa, che racconta l’incontro tra il mito del pallone e suo padre, apparso magico agli occhi di lui bambino. «Ci ha lasciato una leggenda del calcio e una bellissima persona: Gigi Riva. Mi ricordo ancora - scrive Cristiano De André - quando venne a trovare mio padre a Genova, era un suo grande fan. C’ero anche io presente quel giorno nel salotto di casa - aggiunge, parlando dell’amicizia tra i due sardi d’adozione -. Gli regalò la sua maglia n. 11 del Cagliari che poi finì a me per un lungo periodo e con la quale me ne andavo orgoglioso a giocare a pallone con i miei compagni di scuola. Purtroppo, negli spogliatoi, qualche anno dopo me la rubarono».