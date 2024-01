Gigi Riva e la città di Cagliari, un amore lungo 60 anni

Non era cominciata nel migliore dei modi l’avventura a Cagliari di Luigi Riva da Leggiuno, nel lontano 1963. Appena diciannovenne, il futuro attaccante italiano più forte del Dopoguerra voleva subito tornare a casa, «spaventato» da quel lungo viaggio dalla Lombardia alla Sardegna.

Sardegna che, invece, Riva non abbandonò più. Innamorato di Cagliari e dei sardi, Rombo di Tuono ha sempre vissuto la sua immensa popolarità da normale cittadino, rispettato da tutti, nelle vie del centro - tra via Dante, via Paoli e via Tola, sede del suo ufficio - dove amava fare la sua consueta passeggiata senza essere mai disturbato, se non per un saluto veloce (non erano i tempi dei selfie con lo smartphone).

O nel ristorante del centro storico dove amava cenare, spesso anche da solo, e dove Giacomo, il titolare della Stella Marina di Montecristo, negli anni gli ha riservato un tavolo tutto per lui, in un angolo del locale personalizzato con foto e simboli di Riva e del Cagliari dello scudetto. Da calciatore, respinse ogni offerta dei grandi club che lo corteggiavano a suon di miliardi (di lire). Soprattutto la Juventus dell’avvocato Agnelli. Lui, invece, rimase sempre a Cagliari, la sua città di adozione.