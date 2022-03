Il Catania perde 5-1 a Foggia, l'Acr Messina pareggia 1-1 ad Avellino

Pesante sconfitta per il Catania. I rossazzurri di Francesco Baldini cedono 5-1 allo stadio "Zaccheria" nel match contro il Foggia di Zdenek Zeman. Le cinque reti dei pugliesi tutte nel primo tempo: apre le marcature dopo un giro d'orologio Merola, poi Curcio (17'), Ferrante (25'), Petermann (40') e ancora Merola (44'). Nella seconda frazione di gioco il gol degli ospiti con Greco al 31'. In classifica il Catania scivola in dodicesima posizione con 40 punti. Terza vittoria consecutiva per i "satanelli" che proseguono la risalita playoff e si portano al settimo posto con 50 punti.

Non va oltre l'1-1 esterno l'Acr Messina: i giallorossi di Ezio Raciti chiudono sull'1-1 il match giocato al "Partenio". Vantaggio dei biancoverdi irpini con Aloi al 13' del primo tempo. In pieno recupero il pari firmato dall'esperto attaccante Piovaccari. In classifica l'Acr Messina compie un piccolo passo avant e si porta in sedicesima posizione con 30 punti. L'Avellino è terzo solitario con 56.

Il Bari prende il largo: i biancorossi di Mignani acciuffano la vittoria esterna (quarto successo consecutivo) in casa del fanalino di coda Vibonese e consolidano il primato con 71 punti. Decisiva al 38' della ripresa la rete di Scavone. Colpo esterno del Latina: i pontini di mister Di Donato vincono 2-0 sul campo del Campobasso e si portano al nono posto. Per i nerazzurri le reti di Persia e Bolsius.

Successo di misura della Fidelis Andria che regala ai propri tifosi la vittoria stagionale numero 6 ai danni della Paganese. Il gol che ha deciso il match ha la firma di Urso (22'). I pugliesi hanno chiuso la partita con un uomo in meno per l'espulsione rimediata da Gaeta al 5' della ripresa.

Tonfo esterno della Juve Stabia: le "vespe" giallonere incassano il 3-0 sul campo del Monterosi (tripletta d Costantino) e si fermano all'undicesimo posto, fuori dalla zona playoff. Taranto-Monopoli è stata rinviata al prossimo 9 aprile per casi di positività al Covid riscontrati tra i giocatori. Virtus Francavilla-Picerno inizia alle ore 17.30.

Classifica: Bari 71 punti; Catanzaro 61; Avellino 56; Monopoli, Virtus Francavilla 55; Palermo 53; Foggia 50;

Turris 45; Latina 44; Monterosi 43; Juve Stabia 42; Picerno, Catania, Campobasso 40; Taranto 36; Acr Messina 33;

Potenza 31; Paganese 30; Fidelis Andria 28; Vibonese 19.

