L'Acr Messina vince 1-0 con il Latina, il Catanzaro pareggia

L'Acr Messina vince di misura la gara giocata allo stadio "Scoglio" contro il Latina e torna al successo dopo un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate. Decide la rete di Morelli al 43' della prima frazione di gioco. In classifica i giallorossi di Ezio Raciti salgono a quota 36 punti. Per i pontini di mister Di Donato seconda sconfitta consecutiva e decimo posto con 44 punti. Catania-Taranto, per casi di registrata positività al Covid, è stata posticipata a mercoledì 13 aprile, con inizio alle ore 18.

Il Catanzaro non va oltre l'1-1 al "Menti" di Castellammare di Stabia e si conferma al secondo posto con 62 punti. Vantaggio della Juve Stabia al minuto 11 con Tonucci, il pari dei calabresi arriva al 9' della ripresa con Bianchi. Ospiti che hanno che hanno chiuso il match in inferiorità numerica per l'espulsione rimediata da Martinelli . Foggia a valanga ai danni del Campobasso. I rossoneri di Zdenek Zeman vincono 5-2 allo "Zaccheria" contro il malcapitato Campobasso. Per i "satanelli" la reti iniziale di Merola prima del ritorno dei molisani con i gol di Bontà e Rossetti. La rimonta vincente è perfezionata con Merola, Sciacca, Garofalo e Curcio. Foggia che si conferma al settimo posto con 53 punti.

Il Monopoli porta via tre punti dalla gara interna contro il Potenza: quinta vittoria conscutiva per i pugliesi che vincono in rimonta 3-1: alla rete dei lucani al 14' della ripresa con Cargnelutti seguono i gol dei locali con le firme di Grandolfo (doppietta) e Borrelli. Monopoli al quarto posto con 58 punti. Colpo esterno dell'Avelino che espugna il campo del Picerno grazie alla rte di Kragl al 12'. I biancoverdi di mister Gautieri salgono al terzo posto con 59 punti. Si chiude a reti inviolate Monterosi-Vibonese. Turris-Virtus Francavilla non si è giocata a causa d alcunicasi di Covid ed è stata rinviata a giovedì 31 marzo al "Liguori". Il derby in programma allo stadio "San Nicola" fra la capolista Bari la Fidelis Andria inizia alle 17:30.

Classifica: Bari 71 punti; Catanzaro 62; Avellino 59; Monopoli 58; Virtus Francavilla 55; Palermo 54; Foggia 53;

Turris 45; Latina, Monterosi 44; Catania, Picerno 43; Juve Stabia 42; Campobasso 40; Taranto, Acr Messina 36;

Potenza, Paganese 32; Fidelis Andria 28; Vibonese 20.

