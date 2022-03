L'Acr Messina perde 3-2 in casa con il Catanzaro, terza sconfitta consecutiva

Sconfitta interna per 3-2 per l'Acr Messina che allo stadio "Franco Scoglio" cede l'intera posta in palio al Catanzaro. I giallorossi di mister Ezio Raciti sbloccano il match al 15' del primo tempo con la rete firmata da Fofana. Al 36' il pareggio dei calabresi con Iemmello. Nella ripresa, al 4', gli ospiti completano la rimonta con il gol di Carlini. A cinque minuti dal termine la squadra di casa acciuffa il pareggio con Adorante ma allo scadere la doccia fredda con Biasci. Terza sconfitta consecutiva per l'Acr Messina che scivola al sedicesimo posto con 32 punti. Il Catanzaro, invece, è al secondo posto in classifica con 58 punti.

Nell'altra gara giocata al pomeriggio l'Avellino espugna lo stadio "Iacovone" di Taranto. Gli irpini di Gautieri riscattano la sconfitta interna contro il Palermo nel turno precedente e conquistano tre punti preziosi nella corsa play-off. Decisiva la rete di Bove al 13' della seconda frazione di gioco. In classifica Avellino in terza posizione con 55 punti. Sconfitta numero tre nelle ultime cinque partite (due i pareggi) per i pugliesi che si fermano in quattordicesima posizione con 32 punti.

Nell'utimaa gara in programma nel pomeriggio e valida per la trentaduesima giornata di serie C, tutto facile per il Monopoli che supera 3-0 la Vibonese, conquista la terza vittoria consecutiva e aggancia l'Avellino a quota 52 punti. Il vantaggio della formazione pugliese al 16' con la rete di Borrelli. Lo stesso calciatore firma il raddoppio al 41'. Nella ripresa arriva il tris con il gol di Arena.

Queste le altre gare in programma alle ore 21: Bari-Juve Stabia, Catania-Campobasso, Latina-Virtus Francavilla; Paganese-Foggia, Picerno-Potenza e Turris-Monterosi.

Classifica: Bari 65 punti; Catanzaro 58; Avellino, Monopoli 55; Virtus Francavilla 54; Palermo 52; Turris 45;

Foggia 44; Latina 43; Juve Stabia 42; Picerno 40; Catania 39; Monterosi 37; Taranto 36; Campobasso 33;

Acr Messina 32; Paganese 30; Potenza 27; Fidelis Andria 25; Vibonese 19.

